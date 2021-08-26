【恐怖遺物】44歲妻患癌去世丈夫執拾遺物　上鎖櫃內驚見3具嬰屍：我們沒有孩子

▲ 法國一名男子在執拾去世妻子的遺物時驚見嬰屍。

法國發生一宗恐怖案件。一名41歲男子在妻子去世後，執拾遺物時意外發現長年鎖上的櫃內，藏有腐爛的嬰兒遺體，報案後警察在屋內發現多兩具嬰屍。兩人多年來一直沒有子女，男子對此感到震驚。

屋內發現三具嬰屍

據英國傳媒《Daily Star》報道，事發在法國薩特省（Sarthe），當地警方近日接獲一名41歲男子報案，稱在家中發現一具嬰兒遺體。該名男子表示，其妻子最近因癌症去世，他在整理妻子的遺物時，在一個長年上鎖的櫃內發現嬰屍。

其後警方到場調查，在夫婦住所附近的小木屋，再發現多兩具嬰屍。兩具遺體被放入膠袋中，同樣藏在一個上鎖的櫃內。而警方在木屋內搜獲兩把刀。

家庭台最新影片：【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生 資優學苑院長分享培育尖子心得

夫婦並無小朋友

當局表示，三具遺體的出生及死亡時間都不相同，但未有透露遺體是胚胎、剛出生或是數個月大的嬰兒。即使當局已下令驗屍，嘗試確定嬰兒父母的身份以釐清案情，不過遺體嚴重腐爛，可能無法找到線索。

據報，該對夫婦住在森林內的一間房屋，44歲妻子罹患癌症，病情迅速惡化，在本月1日離世。兩人並沒有兒女，但妻子與前任伴侶育有2名孩子。

健康台最新影片：【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳