【外傭來港】香港荃灣絲麗酒店成外傭檢疫酒店　提供409間房明起可預訂

▲ 抵港的外傭入住的檢疫酒店為香港荃灣絲麗酒店。（資料圖片）

港府今日（26日）宣布，由8月30日起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可從A組指明地區來港工作，另公布外傭入住的檢疫酒店為香港荃灣絲麗酒店。

政府發言人今日表示，港府已與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議。由8月30日起，在該兩國完成疫苗接種的外傭可來港工作。他們必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫。詳情即看：【下一頁】

供在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外籍家庭傭工檢疫的酒店為香港荃灣絲麗酒店，提供約409間房間，港幣800元一位住客入住，每晚費用已包括三餐膳食及所有費用。指定檢疫設施將於8月30日開放使用。僱主及職業介紹所可於8月27日起，透過電郵聯絡酒店預訂房間，酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。

在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續，詳情請瀏覽酒店網站。預訂房間時，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分及確定疫苗接種紀錄的真確性。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

勞工及福利局局長羅致光指，港府禁止高風險地區航班抵港前，每日有約130名外傭來港，但由南亞地區疫情嚴峻時，港府禁止印尼航班抵港，外傭來港人數下跌至每日70名，在全面禁止印尼及菲律賓航班到港後，已近乎沒有新外傭抵港，希望通過新措施讓外傭有序地來港，不就本港防疫措施帶來壓力。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜、郭詩詩