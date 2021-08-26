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【出事面膜】貪得意買小丸子面膜結果嚇窒全屋人　港媽哭笑不得：真係有心理陰影

休閒消費 13:23 2021/08/26

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港媽笑指其實面膜小丸子樣是無問題，但沒想過上面後落差實在太大。

櫻桃小丸子可愛形象深入民心，但要「完美carry」到小丸子的感覺就不是人人可以！有港媽日前在便利店購入櫻桃小丸子面膜，出於好奇試用，更自拍一張自娛一番，結果震驚全屋人。

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最新影片：193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路

港媽接受TOPick訪問時分享，在便利店買日用品時見到小丸子面膜，覺得十分可愛，又以為包裝袋拆開後是平日所用的白色面膜，加上價錢合理，就順手購買。

係7-11見到個面膜盒有小丸子覺得幾可愛，79蚊5片，又無唸過面膜係小丸子樣，順手買嚟試下。

港媽又表示回家後打開面膜包裝袋，見到面膜是小丸子樣時沒有太大感覺，更隨即敷上面，又用手機自拍自娛一番，怎料令她大吃一驚，女兒更嚇到尖叫。

而加農曆7月，日光日白都好啲，夜晚自己望到都驚，嚇到我個女尖叫！

定驚過後，港媽仔細研究面膜的設計，更笑指面膜大小不符合人工比例。

邊個唸出來㗎！小丸子對眼先恐怖！一個人塊面邊可以有佢個樣咁大敷到全面？

港媽坦言下次購物前會看清楚，不會再因包裝可愛而胡亂購買，而餘剩4片面膜，她表示「已無勇氣再開來用」。TOPick到便利店社交媒體平台了解，發現櫻桃小丸子面膜為韓國面膜品牌KELEMENTS所推出的產品，一盒有5片，有美白面膜和保濕面膜兩款可選，售價為79港元。

最新影片：港產印裔尖子脫貧故事【下一頁

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責任編輯：張懿慧

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