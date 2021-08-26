【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸　王嘉慧梁菁琳學歷驚人

▲ 今年港姐不乏學霸。

《2021香港小姐競選》12強佳麗於上周日（22日）誕生，決賽將於9月12日（星期日）舉行。而今年12強佳麗中不乏高材生，當中有三位擁有碩士學位，分別是王嘉慧（Cathy）、關楓馨（Fabienne）及梁凱晴（Carina），至於梁菁琳（Katerina）則持有雙重一級榮譽，學歷可謂近年最高峯。

12強港姐佳麗包括：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳。

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當中被指家境富裕的Cathy，隨著驚人學歷曝光，加上談吐得體、動靜皆宜，成為大熱門之一！

王嘉慧梁菁琳學歷驚人

於名校聖保羅男女中學畢業的Cathy，透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean's list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）。

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Cathy謙稱自己只是宅女，直認以往確實花了不少時間學習，並會定立溫習時間表：「屋企人自細都緊張我讀書，攞99分會問：『你嗰分錯咗喺邊？』但我都多謝他們，為我培養努力及用心讀書的習慣，否則可能好懶散。」

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至於梁菁琳則以雙重一級榮譽於世界排名前50名的The University of Sydney畢業（澳洲悉尼大學），主攻Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet）。

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Katerina透露完成四年BVSc課程後，專誠擱置原本學科，並轉至BScVet作為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習。

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梁凱靖關楓馨皆是學霸

Katerina補充指雖然她喜愛所有動物，但對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有很多珍貴回憶，亦因雀鳥能獲得的資源並不足夠：「我養過一隻雀仔病了，當時香港只得一個雀仔專科醫生，我們排不到時間，而雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時好無助。為何因為牠是雀仔，便沒有那麼多資源呢？」

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另外兩位學霸均為大熱門，關楓馨先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。

至於梁凱晴（Carina）則在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。

Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他發展，故選擇了參加香港小姐。