【失蹤懸案】媽媽失蹤19年子女遍尋不獲　終揭遭埋屍家中疑兇竟是至親

▲ 內地一名媽媽失蹤長達19年，最終警方發現她遭埋屍家中。

面對至親失蹤，家人無論用盡任何方法都會一試，盼望尋得蹤影。內地一名媽媽失蹤長達19年，她的子女多年來一直追尋母親的下落，卻遍尋不獲，最終警方發現她遭埋屍家中，而疑兇竟是她的至親。

妻失蹤丈夫不報警

綜合內地傳媒報道，2001年上海市松江區38歲的徐姓媽媽突然失蹤，她與吳姓丈夫育有兩名子女。在徐女失蹤後，她的丈夫並沒有報警，直至8年後她的娘家家人才報警，並且透露徐女與丈夫感情不佳，夫婦經常爭吵，懷疑她的失蹤與吳男有關，甚至可能已慘遭毒手。

只是警方向吳男問話後，沒有證據顯示他殺害徐女，後來欲深入調查時，吳男在一次車禍中離世，案件便暫擱。為人母的徐女拋下兩個孩子，足足失蹤了19年，警方推測她很大可能已遇害，可是苦無證據。

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房間裝修加水泥

警方其後繼續調查，發現吳男在妻子失蹤後，將家中位處西北的房間裝修，在地面灌上水泥，以致西北與西南兩間房的地面高低不同，故懷疑徐女遭丈夫藏屍在西北房間的地底。

徐女的兒子在媽媽失蹤時年僅13歲，之後房子由他租給別人居住，警方不便入屋進行調查。直至去年12月，租客遷出後，徐女的兒子同意讓警方挖掘調查，因為他也想知道母親失蹤的真相。

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經3小時挖出屍骨

為免驚動鄰居，同時保護失蹤者家屬的私隱，警員以裝修的名義暗中上門做勘查工作。挖掘工作進行了一小時後，警方發現西北的房間出現了6根長短及曲直不一的鋼筋，相信是不同時期的混凝土澆灌，於是集中在該處挖掘。

經過3小時挖掘後，終於發現一具屍骨，死者的頸部纏著一圈電線。法醫推斷徐女被勒頸致機械性窒息而死，警方綜合判斷，徐女的丈夫吳男的嫌疑最大，但由於吳男已離世，警方仍需進一步調查確認。

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責任編輯：王明芳