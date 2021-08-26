【揚眉女子】富家女家族生意失敗做Sales打工還債　捱20年創業做老闆：馬死落地行

▲ 莊詠琳的性格樂觀，就算跌進人生谷底也毫無懼色，憑自己努力闖出一番事業。

每個人都會遇到困難，性格卻會改變結果。

今天的主角莊詠琳（Cherrie），生於富裕之家，家族經營玩具生意，但後來生意失敗更欠下巨債，一直視「玩」為終身職業的Cherrie，跌入人生谷底。但幸好性格樂觀的她，並沒有自怨自艾，更積極搵工還債，由廣告銷售員做起，一直做到成為公司的老闆，現更擔任商會的主席。

回望過去，Cherrie說：「馬死落地行，天下並沒有解決不到的問題，只要樂觀面對就一定會捱得過去。」

▲ 莊詠琳工作很忙碌，仍然會抽時間做慈善工作，幫助弱勢社群。（黃建輝攝）

嚮往玩樂人生

舉止優雅、談吐大方的Cherrie，予人一股高貴氣質，這份貴氣是自小培養出來。Cherrie的家族開玩具廠，擁有多幢物業，Cherrie自小被視為掌上明珠。「爸爸媽媽都很錫我，從小都衣食無憂，中學畢業後爸爸原本想送我到美國讀大學，但我不想離開屋企人，所以決定留在香港。」

她從小一直奉行的人生格言：最緊要好玩，故此畢業後並沒有打工，不過又覺得總不能天天吃喝玩樂，於是決定搵一點「細藝」，便跟當時男友一起開廣告公司。「雖然我是老闆，但很少理會公司事務，再加上公司有一個大客，生意額足夠維持公司營運，所以我不用搵新客人，有足夠時間玩樂人生。」

就這樣「遊樂」了10年，公司唯一的客戶忽然中止合作，Cherrie便把公司結業。同時，家族的玩具廠生意慢慢走下坡，最終更倒閉。當時Cherrie很多親戚都要變賣物業抵債，Cherrie的爸爸卻決定東山再起，自己開一間玩具廠，但最終結業，還差不多要申請破產。

Cherrie的爸爸只得售賣自住單位，一家人便大屋搬細屋。「幸好我本身有很多朋友，他們都很樂意幫我，其中一個好友更以友情價出租一個單位給我，為我們一家解決居住問題。」

當時身家所餘無幾的Cherrie，便向朋友借錢還債，金額接近100萬元。

家逢巨變，Cherrie媽媽接受不了現實。「媽媽經常躲在家中不想見人，因覺得生意失敗好丟臉，情緒很差，可能受心情影響，後來患上癌症。」

反而，從小嬌生慣養的Cherrie卻樂觀面對。「當時我30幾歲，人生一直都是無風無浪，十分順利，從沒有經歷過困難。今次面對的第一個難關，可說是跌入人生谷底，不過我天生樂觀，覺得馬死落地行，世界上並沒有不能解決的問題，一定會捱得到。」

▲ 她於2019年獲得大灣區傑出女企業家獎項。（被訪者提供圖片）

30歲第一次搵工

Cherrie認為首先要處理債務問題，於是便開始搵工。「我30幾歲人，第一次睇報紙搵工，由於我從前開廣告公司，於是便做回老本行，應徵廣告銷售員。」

她見了第一次工便獲聘用，她滿心歡喜返工，但首日返工就被邀跳槽。「上司話我知會帶全條team同事過檔另一間公司，問我有沒有興趣，當時我是新人，都不敢say no便應承了。」

不過在新公司上班一個月，因上司及同事達不到公司的要求，全組人被辭退，只有Cherrie可以留低，原因只有一個，她工作搏命。「我很勤力搵客及見客，兩、三個月就行爛一對鞋。每天我都會開OT，早上8時返工，做到凌晨一、二點，回家梳洗睡一會便返公司繼續工作。」

努力果然得到回報，Cherrie入職時人工只有約七千元，但幾個月後已成為Top Sales，人工已升到二、三萬元。「可能我夠勤力，又有耐性跟人客傾偈，加上女性做銷售員，始終有一點優勢。」

人工幾級跳，Cherrie把每個月大部分的薪金還債，最終以兩年時間還清所有債項。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

開設招聘網上平台「職極」

Cherrie的事業一直發展理想，20年間由廣告銷售員成為公司董事總經理（環球互易資訊香港有限公司、環球邦信知識產權有限公司），擁有豐富的品牌發展經驗，為客戶提供知識產權服務，以及為多個協會企業提供知識產權及業務發展建議。

最近，她更有新發展項目，創立「職極」網上的招聘平台。「其實很多公司都面對請不到人的情況，這個網站可以幫客戶過濾應徵者的資料，令他們找到最合適的人才。」

她更希望藉着「職極」，幫助一些被社會忽略的人才，讓他們可投身職場，如家庭主婦、殘障人士、Slasher等等。「其實有很多事業女性，生仔後便辭職做全職媽媽，其實她們工作效率很高。我有個做生意的朋友，是售賣BB潤膚品，他通過網上的媽媽Group招聘了一些媽媽做Marketing工作，她們每晚待BB在晚上八、九時睡覺後，便開始在家投入工作，雖然工時很短，只有晚上數小時，但表現卻十分理想，所以我希望透過這個招聘平台，可讓家庭主婦可繼續發展所長。」

獲選傑出女企業家獎

Cherrie平日工作繁忙，但也不忘參與慈善活動，曾帶領公司員工一同參與，包括與團體合作舉辦的「跑動耆跡千人宴」、「愛心膳食顯關懷」等等，她自言企業要有社會責任，回饋社區。

5年前，Cherrie更開始加入不同的商會。「我初時加入商會的主要目的是想紓緩壓力，暫時放下繁重的工作，花一些時間在商會做一點義務工作。但後來發現商會是一個很好的地方，因商會全部都是老闆，大家可以互相支持及分享資源，我覺得十分有意義。」

Cherrie現時是「香港人撑香港品牌」主席、「創意創業會」秘書長、「香港餐飲聯業協會」董事等等。

最近Cherrie更為商會籌備開設一間社企，目的是協助傷殘人士。「有一個機構名為復康力量，服務對象主要是傷殘人士，以前商會曾替該會籌款，但我們覺得長遠只靠籌款並不能解決問題，於是我們計劃成立一間社企，提供傷殘人士在家工作的機會，讓他們可以自力更生。」

Cherrie多年來的努力，令她獲得不少獎項，包括2019年大灣區傑出女企業家獎、2019年亞太市場發展大獎--優秀實力企業獎等等，表揚她為企業、商會及慈善事務的貢獻。

記者：招美寶