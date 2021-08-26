【性侵外孫】涉性侵18歲外孫女受審　73歲外祖父稱按胸示範如何檢查乳癌

▲ 案件今（26日）於高等法院續審。

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，事主其後與母親到警署報案揭發事件。涉案外祖父否認猥䙝侵犯及強姦共6罪，案件今（26日）於高等法院續審。被告於警方錄影會面中稱為替事主舒緩經痛而按摩其肚臍，因起歪念而按其胸部。被告又稱向事主提及如何自我檢查乳癌，遂按其胸部示範如何檢查硬塊，被告承認因有歪念及「咸濕」。

現年73歲被告為退休人士，否認4項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，於九龍某單位4度猥䙝侵犯事主X。

被告另被控於同年5月11日強姦X，另1項亂倫為交替控罪，即被告當時身為男子於同一單位與X性交，而明知X為其外孫女。

控方今於庭上播放警方替被告進行錄影會面片段，被告警誡下承認4次非禮X，並指X並不同意他觸及其胸部。

被告稱自2018年11月10日與X同住，她偶爾會返回自己住所。被告稱首次非禮事件發生時，X表示經期腹痛，他從網上看過舒緩腹痛的按摩片段，遂提出替X按摩，他指當時X沒有回應。

被告稱當時替X推肚臍，因受衣服阻礙，要求X拉高上衣，被告遂推至胸部位置，並向X提及如何檢查乳癌及有否硬塊，遂按其胸部3下，被告稱當時向X指她可以自己檢查。被告承認當時因有歪念及「咸濕」，並感到後悔及「好錯」。

被告稱其後某天晚上約8時，X下班後稱小腿痛及抽筋，他遂從其小腿推拿至肚臍，再伸手入上衣內觸摸其胸部。被告解釋因歪念思想，才推至肚臍位置。被告又指曾向X提及可以自己檢查胸部有否乳癌，遂按其胸部作示範，強調因自己「咸濕」。

被告向警方表示從沒有任何中西醫牌照，推拿及按摩是從網上片段學習。警員問及為不要求X母親或姨母替X按摩時，被告稱X不是與母親同住，兩人亦有拗撬，X的姨母亦曾向X說過「你唔好成日叫阿公按吖，男女授受不親」。被告向警方強調X表示腳痛「我先按啫」。

被告稱之後曾於X同意下替她「啪骨」，其間觸及其臀部。至於第4次非禮事件發生時，被告稱替X按摩小腿，他並替X檢查乳癌，遂曾按其胸部2至3秒。

被告向警方表示，及至2019年5月10日晚上11時許，他曾觸及X下體時曾說「我200幾磅札落你度有無問題」，X回應「你札落嚟我死得啦」。被告稱最終沒有做，他解釋有關說法只屬試探性質，「我諗佢唔同意，睇下反應點」，形容自己「思想唔正確」。

及至凌晨12時，X曾稱睡覺時發現被告在其身上，被告承認X稱小腿酸軟，他因「色心起、淫心作祟」而按X小腿內側，繼而觸及其下體。被告稱後來感到「唔係幾好，好似少少非禮佢」。被告於錄影會面中表示知道做錯事，「懇求法官及各位俾次機會我，我會徹底改過，唔會再犯」。

聆訊下午續。

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記者：林育慧