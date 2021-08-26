【開心大綜藝 X 七公主】江嘉敏慘成箭靶被嘲諷　游嘉欣陳曉華憑靚樣受盡保護　

▲ 紅組成員：（左起）翟威廉、林秀怡、黃美棋、楊潮凱、周志康、朱智賢

一共4集的TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》在上周日因港姐準決賽關係延播一周，於本周日（8月29日）繼續播第2集。《開心大綜藝之暑假玩到盡》主持林盛斌（阿Bob）笑言：「為咗報答鍾意睇嘅朋友，我哋今集會玩得更加落力！」並笑指本集嘉賓有「公報私仇」情況出現。

為令觀眾看得更盡興更有新鮮感，第2集《暑假玩到盡》加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣（首集老鼠屎重點人物，因而被封「游嘉Kick」）、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉大玩特玩。

▲ 犧牲儀容成花臉貓。

林秀怡「水洗唔清」

遊戲內容更有八成全新設計，且挑戰嘉賓底線程度升級；眾人除「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！

更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達3日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。

▲ 林秀怡好大犧牲。

江嘉敏哭笑不得

兩隊之中，今集以綠隊較有火花，「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內鬨」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，又大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美外在美俱欠奉，除笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」以及其中一個造型酷似「中華英雄」，令江嘉敏哭笑不得。

江嘉敏除起飛腳教訓「臭口組」代表外，又揚言自己為節目效果食辣椒食到嘴腫好大犧牲。

雖然代替游嘉欣成為新任眾矢之的，但難得江嘉敏完全沒氣餒，更從頭到尾依然活力爆燈，不斷與台前幕後說笑搞怪，看來大有潛能成為綜藝明日之星。

▲ 江嘉敏準備起飛腳。