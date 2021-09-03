【TOPick 好物試用報告】馬百良十六度超特濃熬雞精

試用專員：Cindy

你好。多謝經濟日報的馬百良十六度超特濃熬雞精。

我早餐將熬雞精加熱飲。雞精味道香醇濃郁，口感好似花膠雞湯咁黏口，好味道！

飲用後手腳冰冷的問題有改善，個人無咁怕凍，食野胃口好咗。體力有所提升，無咁容易攰。夜晚瞓得，無輾轉反側，個人精神左，皮膚感覺彈性增加，比之前滑。

試用專員：anlo lam

初次試飲很好喝，好像花膠雞湯味道濃郁，飲完後囗裏仍有雞湯味，膠質仍滿湧在口腔，身體感溫度，值得買，很喜歡這味道。比起傳統雞精好很多，也不臭，以前傳統雞精，一打問聞個味，都想嘔，而比其他牌子的滴鷄精更濃，更好喝

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試用專員：Canny lam

馬百良十六度超特濃熬雞精包裝精美，一盒裡面有六小包， 用熱水浸泡就可以飲，十分方便。 倒出來可見到顏色鮮亮，湯面沒有油膩，喝下去沒有太大腥味，鹹度適中，像是喝一碗比較濃郁的雞湯，有暖胃的感覺。

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試用專員：Elaine

正所謂「女人唔補好易老」，保養永遠唔嫌早，最怕唔識得去補！馬百良16度超特濃熬雞精，可以增強免疫力、補氣活血，啱晒平日容易手腳冰凍嘅我。而且冇油冇脂肪，味道似花膠雞湯；經常飲用都唔肥，只會越飲越健康；加一加熱就飲得，咁方便你仲等乜？

試用專員：Kit Hang

拿到馬百良十六度超特濃熬雞精後，我連續六天早上都飲了。喝第一口時，已覺得味道很濃郁，我之前都有飲用過其他類似的滴雞精，馬百良這個除了很濃縮之外，亦很有黐度，感覺很真材實料。我本身是在職媽媽，放工回家還要照顧小朋友，所以每日都睡眠不足，不夠精神去工作，但飲完馬百良超特濃熬雞精，覺得當日精力特別充沛，每晚的睡眠質素也很好，連喝六天後，覺得連皮膚也改善了，很值得推介給其他媽媽。