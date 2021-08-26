【酒店下午茶】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐　讚好FB專頁+出示置頂優惠券即享8折【內附連結】

▲ 現凡讚好「香港百樂酒店」面書專頁，即可享「抹茶の味」下午茶8折優惠。（Park café提供圖片）

在日本街頭吃一客濃濃日式風味的抹茶甜品，已經成為大部分香港人日思夜想的事。香港百樂酒店Park café在這個夏天特別呈獻以芳香甘醇的京都宇治抹茶研製的全新「抹茶‧甜蜜地圖」下午茶自助餐和「抹茶の味」下午茶，讓大家不用出埠，都能盡情享受極致的抹茶滋味！

來自京都優質的宇治抹茶，芳香濃厚，微甘香醇，讓人深深着迷。Park café準備了多款讓人心動的主題甜點，包括抹茶流心多士，金黃香脆的外層，香軟的麵包包裹着濃郁甘甜的抹茶流心，滋味迷人；即叫即製的抹茶心太軟，新鮮熱辣，外脆內軟，讓人無法抗拒；紅豆抹茶卷，香濃的抹茶蛋糕，再捲入新鮮的抹茶忌廉和軟腍細膩的紅豆，口感極佳；抹茶豆腐慕絲蛋糕，傳統和風和西式蛋糕的華麗結合，一層抹茶，一層豆腐，入口軟綿柔滑，令人齒頰留香。

▲ 下午茶重點之一的抹茶堅魚珍珠蠔，豐富滋味令人難忘。（Park café提供圖片）

其他主題美食還有抹茶鹽唐揚雞、吉列魷魚圈配抹茶沙律醬、宇治抹茶蛋糕、抹茶意大利芝士蛋糕和芒果抹茶芝士蛋糕等，款款彌溢陣陣茶香，入口微甘有餘韻。

酒店同時製作了多款主題美饌打造出「抹茶の味」下午茶，鹹食包括抹茶堅魚珍珠蠔、海膽抹茶冷麵和抹茶鹽唐揚雞；甜點則有抹茶流心多士、抹茶豆腐慕絲蛋糕、紅豆抹茶卷、抹茶朱古力慕絲蛋糕、抹茶林明頓、抹茶忌廉芭芙、抹茶北海道3.6牛乳奶凍和抹茶牛油鬆餅，共11款美食，同時品嚐為主題下午茶特調的抹茶特飲，那份陳香久纏舌上不散，讓人完全沉醉在抹茶的迷人魅力之中。

現凡讚好「香港百樂酒店」Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，即可享「抹茶の味」下午茶8折優惠 （只適用於星期一至五）。

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「抹茶 ‧ 甜蜜地圖」下午茶自助餐

即日至9月6日 | 下午3時至下午5時

星期一至五：每位$198 | 兩位$328

星期六、日及公眾假期：每位$218 | 兩位$368

**每位另加HK$38可額外尊享宇治抹茶心太軟伴MOVENPICK雪糕乙客

記者：王嵐