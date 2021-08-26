【變種病毒】Delta確診者握過電梯扶手　四川機場人員105分鐘後一摸即中招

▲ Delta確診者握過電梯扶手，四川機場人員105分鐘後一摸即中招。

Delta變種病毒來勢洶洶，中國早前爆發新一波疫情。四川成都天府機場一名工作人員，在沒有接觸過任何確診者下染疫，如何受感染引來外界關注。事後追蹤感染源頭，發現可能與他和確診者先後摸過同一段電梯扶手有關。

7月25日，有一家三口從湖南張家界市回成都後確診。根據《瞭望》周刊報道，當日晚上8點35分，他們下機後，直接出機場乘的士回家，沿途在機場逗留的時間只有10分鐘左右。

不過機場閉路電視顯示，乘客陸續下機，會經過一段扶手電梯。期間，確診一家三口中的7歲小男孩跑在前面，沒有佩戴口罩，在扶梯入口等家人走來，他的手握在右邊的扶手上，當時他還出現一聲輕微的咳嗽。其後，小男孩的家人走上前，帶他步出機場，後來經過的人都沒有再碰過那段扶手。

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直至當晚的10時20分左右，兩名負責巡邏的機場工作人員走過同一段路，踏上扶手電梯後，其中一名男子手不自覺地放在右邊的扶手上，結果不幸染疫。經過基因定序發現，該名工作人員與小男孩的病毒基因是高度同源，相信感染原因是兩人觸摸了同一電梯扶手。

四川疾控中心流行病學專家祝小平表示，案例證實Delta病毒傳播能力相當強，且電動扶梯存在消毒漏洞，尤其是電動扶手會不斷移動。他表示：

吸取這次教訓，四川部分公共場所已安裝電動扶梯紫外線自動消毒裝置，隨著扶手移動，可透過紫外線自動消毒。

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責任編輯：羅嘉欣