【輸入個案】單日錄約20宗初步確診個案創近月新高　港禁卡塔爾航空由多哈抵港14天　

▲ 卡塔爾航空明日起禁由多哈抵港14天，同日錄約20宗初步確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎輸入個案壓力大，今日(26日)新增3宗輸入個案，詳情請見【下一頁】。其中一名47歲男子由希臘抵港，檢出帶有L452R變種病毒，早前已於港接種兩劑復必泰疫苗；其乘搭的卡塔爾航空QR818航班明日起亦禁抵港14天。今日亦接獲約20宗初步確診個案，均涉及輸入個案，創近月新高。

一名47歲男子一直無病徵，8月24日乘搭QR818航班由希臘抵港，確診帶有L452R變種病毒；患者3月22日及4月12日在港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月14日在港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

衞生防護中心指，由於卡塔爾航空營運於8月24日由卡塔爾多哈飛抵香港的QR818航班，有一名乘客經抵港檢測而確診新冠病毒，及有2名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，遂引用第599H章，禁止卡塔爾航空營運的客機在明日(27日)至9月9日期間從多哈着陸香港。

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記者：陳正怡