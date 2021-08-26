【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅

▲ 李家超公布資審會審核結果。（陳永康攝）

選委會界別分組選舉9月19日舉行。身兼資審會主席的政務司司長李家超今公布資格審查委員會的審查結果。

李家超稱，資審會共審查1498名參選人參選資格，被裁定無效的有2人，包括立法會議員鄭松泰。另一人為參選界別分組選舉候選人，因未有登記為地方選區選民，不符合參選資格。

選舉事務處下午更新選舉委員會選舉網頁上的候選人名單資料，其中報名參選保險界的蔡志堅，在「候選人資格審查委員會的決定」一欄，被標示「提名無效」。保險界有17個議席，早前收到21人報名參選，即使蔡志堅被裁定提名無效，該界別仍需於下月進行選舉。

另外，根據刊憲選委名單，醫學界立法會議員陳沛然無登記為當然選委。

至於1496名提名有效者，包括325名當然選委、165名獲提名產生的參選人，以及1015名界別分組參選人。李家超稱，不會公開資審會實質操作，包括如何審查委員的細節，及向多少候選人作出查詢。他表示，通過審查的人士來自不同黨派，也有報稱獨立人士，強調反對政府可以，但不可做侵害國家和特區利益的事情。

是次選舉共接獲1,016份候選人提名表格，40份指定團體提名表格，有13個界別出現競爭，需要進行選舉，他們已於昨日完成抽籤程序。

需要競逐的界別分組為：



商界（第三）

金融服務界

保險界

建築、測量、都市規劃及園境界

中醫界

教育界

法律界

醫學及衞生服務界

社會福利界

科技創新界

勞工界

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

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記者：林曉君