【怒火】重金搭建尖沙咀場景拍槍戰　謝霆鋒掟手榴彈幾乎燒傷

▲ 謝霆鋒再挑戰危險動作鏡頭。

謝霆鋒甄子丹主演《怒火》，成為本年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，上映以來累積已破千萬票房大關，成績驕人；內地亦最新票房亦突破10億人民幣（約港幣12億），同時更獲國際性影展肯定，參展法國詭奇電影節及蘇黎世電影節，加上入圍蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，接連獲四大影展垂青，揚威海外！



《怒火》其中最為觀眾津津樂道的重大場景，首推甄子丹與謝霆鋒分別帶領其手下，在繁華名店林立的尖沙咀北京道及廣東道展開激烈武裝巷戰，子彈橫飛、炸彈爆炸、飛車撞舖等刺激場面，罕有地在大銀幕上出現。

▲ 搭建北京道場景。

北京道實景拍攝當日，劇組於大清早到現場封街拍攝，子丹與霆鋒等一眾演員荷槍實彈在街上拍攝，吸引不少途人圍觀。

為了這個大場面，陳木勝導演及所有台前幕後費盡心思，貫穿實景與廠景，營造現場一樣的槍戰實況，務求最迫真效果，拍攝團隊在鰂魚涌覓得4萬多呎的戶外地段，搭建出1比1的尖沙咀廣東道及北京道街景，建設花費巨大兼需時兩個多月，所有演員在景內十多日的槍戰拍攝，開近萬發子彈，每日單計開槍，製作費已達數十萬！

同場加映：193＋JNY訪問

霆鋒在戲中更擲出手榴彈狙擊子丹，驚險爆炸場面背後，霆鋒亦要冒着一定的危險性。動作導演甄子丹每日都會預先去到現場，處理槍戰及動作設計，在拍攝爆破鏡頭前，亦經過多次試位確保順利安全進行。

▲ 甄子丹兼任動作導演。

霆鋒對處理爆破鏡頭甚有經驗，但工作人員不敢怠慢，因為涉及使用真火及氣油彈營造效果，最近爆破位置的霆鋒以至攝影師均有燒傷風險，為確保安全，劇組反覆測試及仔細計算，當霆鋒拍攝擲手榴彈的一刻，背後的火球猛烈湧至，霆鋒感到背後高温灼熱，背脊有被燒燶之感。

霆鋒說：「拍攝當日，我身後設置一個很大的汽油彈，我掟手榴彈時後面就爆，當然每次都是靠經驗，不知它會爆在那個點，亦不會知道爆炸時有什麼反應，有什麼東西會塌下來等等，我只知道要保持外貌無損，掟的時候只記得很熱，似烘多士一樣，應該燶燶地，幸好很多這些經驗，子丹哥都很滿意效果。」霆鋒指，每次拍攝爆炸場面前，均需安排數個小時，炸完之後又要執拾數個小時，幸好今次一take完成拍攝。

▲ 陳木勝拍出不一樣的港片。

在陳木勝導演的作品裡，霆鋒經常都有玩命式高難度演出，今次《怒火》亦不例外，霆鋒有感而發:「以後，都不會再有謝霆鋒加陳木勝這種瞓身的動作片出現，因為，香港已經失去了陳木勝！我幾時會願意再為一部電影付出生命？我真的不知道，還會不會有這個機會！」

《怒火》在香港開畫反應熱烈，令霆鋒非常鼓舞：「現在大家看到很多電腦特技的動漫電影，真正屬於我們的香港動作電影已闊別多時，今次陳木勝導演留給我們一部非常高分的電影，我們一定要努力，將香港動作電影繼續傳播到全世界！」

霆鋒視《怒火》為近年最滿意作品，他總結道:「我相信，我和Benny導演都是無憾的！」