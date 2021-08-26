  • 33°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安教育】教育局辦到校教師工作坊最快本月底展開　9成本地學校報名

社會 15:34 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

教育局最快本月底展開將國家安全教育到校教師工作坊，目前已有9成本地學校報名。（資料圖片）

教育局將於新學年為全港實施本地課程的中小學，舉辦國家安全教育到校教師工作坊，建議全校教師參加，最快於本月底展開。教育局今日（26日）回覆表示，目前已有9成實施本地課程的學校報名參加。

據教育局早前發出通函，為加強學校認識課程層面整體規劃國安教育的重要性，教育局將於2021/22至2022/23學年，為全港本地課程中小學舉辦工作坊，希望透過解說、討論和互動環節，讓學校理解如何在課堂內外加強統籌策劃以推行國家安全教育，而參加學校應提醒教師預先閱讀內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》及相關國安教育框架等指引。

通函亦指，工作坊最快可於本月底展開，將以半天（上午或下午）到校形式進行，建議全校教師出席，並盡量以聯校方式報名，每場工作坊以3所學校自由組合為佳。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅
 

相關文章

【國安教育】教育局倡中史科辦抗日歌曲欣賞會及海報創作　經濟科借中美貿易戰教中港「共為唇齒」
20:34 2021/05/26
【國安教育】教育局倡中史科辦抗日歌曲欣賞會及海報創作　經濟科借中美貿易戰教中港「共為唇齒」
【國安教育】路德會夥出版社推初中國安教科書料7月有售　引聖經教主權爭議另附涉新疆棉教材
06:00 2021/04/23
【國安教育】路德會夥出版社推初中國安教科書料7月有售　引聖經教主權爭議另附涉新疆棉教材
【國安教育】浸大本科新生須讀國安教育　不計學分但列畢業要求
14:20 2021/07/26
【國安教育】浸大本科新生須讀國安教育　不計學分但列畢業要求
【國安教育】恒生大學最快明年1月推國安教育課程　校長何順文：供感興趣學生選修
17:29 2021/08/24
【國安教育】恒生大學最快明年1月推國安教育課程　校長何順文：供感興趣學生選修

你可能感興趣

【國安教育】教育局倡中史科辦抗日歌曲欣賞會及海報創作　經濟科借中美貿易戰教中港「共為唇齒」
20:34 2021/05/26
【國安教育】教育局倡中史科辦抗日歌曲欣賞會及海報創作　經濟科借中美貿易戰教中港「共為唇齒」
【國安教育】路德會夥出版社推初中國安教科書料7月有售　引聖經教主權爭議另附涉新疆棉教材
06:00 2021/04/23
【國安教育】路德會夥出版社推初中國安教科書料7月有售　引聖經教主權爭議另附涉新疆棉教材
【國安教育】浸大本科新生須讀國安教育　不計學分但列畢業要求
14:20 2021/07/26
【國安教育】浸大本科新生須讀國安教育　不計學分但列畢業要求
國安教育 國安法 學校 工作坊 小學 教育局

最高瀏覽

【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞