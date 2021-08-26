【國安教育】教育局辦到校教師工作坊最快本月底展開　9成本地學校報名

▲ 教育局最快本月底展開將國家安全教育到校教師工作坊，目前已有9成本地學校報名。（資料圖片）

教育局將於新學年為全港實施本地課程的中小學，舉辦國家安全教育到校教師工作坊，建議全校教師參加，最快於本月底展開。教育局今日（26日）回覆表示，目前已有9成實施本地課程的學校報名參加。

據教育局早前發出通函，為加強學校認識課程層面整體規劃國安教育的重要性，教育局將於2021/22至2022/23學年，為全港本地課程中小學舉辦工作坊，希望透過解說、討論和互動環節，讓學校理解如何在課堂內外加強統籌策劃以推行國家安全教育，而參加學校應提醒教師預先閱讀內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》及相關國安教育框架等指引。

通函亦指，工作坊最快可於本月底展開，將以半天（上午或下午）到校形式進行，建議全校教師出席，並盡量以聯校方式報名，每場工作坊以3所學校自由組合為佳。

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責任編輯：馮琪雅

