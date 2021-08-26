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【銀行存款】存保計劃新增電子發放補償服務　最快3日可取補償

社會 15:45 2021/08/26

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存保會總裁何漢傑。（陳靜儀攝）

存款保障計劃已實施15周年，現時如市民存放合資格存款的銀行倒閉，將可獲最高50萬港元的補償。香港存款保障委員會宣布，已引進電子發放補償服務，現時7日的發放保償時間有望再度縮短，市民最快3日可取得補償。

在新的服務下，當銀行倒閉時，存保會除透過郵寄支票補償外，更可採用電子支付渠道，以直接轉帳方式，透過存保會指定的代理銀行或「轉數快」發放補償，直接將補償存入帳戶。

存保會總裁何漢傑就表示，存保會自2011年將保障額由10萬提升至50萬，至今仍有逾9成合資格戶口持有人的存款完全受保障，這數字在國際間亦是理想數字，認為現時的保障額合理，會適時檢討。

他又呼籲市民要時刻確保在銀行的登記資料準確，萬一不幸要啟動補償機制，亦可順利獲取補償，否則或會延誤數星期才能取得補償。

資深女股評人胡孟青。（陳靜儀攝）

前體育主播伍家謙。（陳靜儀攝）

存管會亦邀請了資深女股評人胡孟青（青姐）和前體育主播伍家謙分享存款理財之道。胡孟青笑稱，「好多人見我，都會問我攞股票號碼，但投資不只攞number。」她表示，雖然很多人認為「無第一桶金，點搵下一桶？」但她就認為，第一桶金永遠是儲回來。她又指，現時股票市場動盪，儲蓄是最能令人安心規劃將來的投資。

伍家謙則笑指，在用錢和儲錢之間，自己會較傾向用錢，惟有了子女後開支大增，令他更了解儲錢的重要。他又表示，現時已將收入交予太太打理，建議市民如對自己理財的紀律無信心，委託可信任家人處理亦是可行做法。

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記者：陳梓蔚

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