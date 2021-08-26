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【火警裝置】消防處公布新消防裝置條例9月1日生效　冀鼓勵市民自行安裝火警偵測器

社會 15:52 2021/08/26

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消防處新消防裝置條例9月1日生效。（馮漢柱攝）

消防處今(26日)公布《2021年消防(裝置及設備)(修訂)規例》，將獨立火警偵測器豁免於《消防(裝置及設備)規例》，即市民毋須在特別委聘註冊承辦商下自行安裝，亦毋須每年檢查，以鼓勵市民廣泛在樓宇或處所安裝獨立火警偵測器。條例將於9月1日生效。

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副消防總長(牌照及審批)李冠友表示，根據處方統計，2016年至2020年的5年間，因火警而死亡的個案高達84宗，9成是在住宅發生；處方及國際研究又發現，現代傢具因材料問題，若發生火警僅4分鐘便會全面燃燒，故安裝獨立火警偵測器，有助及早逃生。

消防處表示，今次新措施是一項「拆牆鬆綁」的利民措施，目的是鼓勵更多市民安裝偵測器，在火警發生時有更多時間逃生。消防處將於9月中推出先導計劃，向30戶獨居長者或少數族裔等有需要人士，免費派發偵測器，由消防處義工隊為他們安裝，處方計劃1個月內完成先導計劃。

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記者：蘇文軒

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