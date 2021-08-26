【AH佛真惜玩】謝安琪憶當年一家被影感不快　Kay學懂更宏觀看待事情

謝安琪（Kay）作客許廷鏗（Alfred）主持的節目《AH佛真．惜玩》，以書法、花藝陶治性情。在昨晚（8月25日）播出的《AH佛真．惜玩》內，Kay與Alfred對談時提起多年前，她與記者間的一段不快經歷。

到今Kay已釋懷，更從中明白到，同一件事但用不同角度、心態看待，事情已大有不同。

Kay憶述一家被影相

Kay提到當年與老公張繼聰與兒子張瞻到戲院睇戲，剛好遇上電影首映禮，場內有不少記者，Kay當時有感兒子比較少露面，又不希望太多人對2歲的兒子太好奇，於是決定離開。正當打算離開時，一家三口被記者從遠處拍照，結果惹來更加多記者上前拍照，Kay當時話「哎呀，唔好意思呀，小朋友，唔好影相。」

Kay指兒子是自己第一名小朋友，很多事情也不懂得處理、情緒繃緊，有感作為父母未有妥善保護兒子，當晚感到不太高興。

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Kay重遇當年記者

Kay後來講到自己事隔多年後重遇「首映事件」其中一名記者，記者送上當年一家三口手牽手的相。

Kay重看當年相片後認為自己當年過份緊張，反思相同事件在不同的時空、心態、角度去看事情已大有不同。Kay稱：「好似個鏡頭拉Wide咗之後，事情可以很美好」。

偶爾分享家庭照

Kay的兒子張瞻現時14歲，她又於2017年誕下女兒張靖（Kaka ball），相當幸福。Kay與老公張繼聰都會於社交網站分享一家四口出遊、家中日常。張繼聰早前上載Kay、Kaka ball探班的相，一身「方教練」造型的他與女兒咀嘴，大哂父女情。

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