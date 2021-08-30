【小一銜接】保良局田家炳小學為小一新生安排適應課　練習上落樓梯提升自理能力

▲ 保良局田家炳小學為小一新生安排銜接及適應課程。（陳靜儀攝）

疫情下，全港學校面授課程斷斷續續地進行，對於進入升小一銜接階段的幼童來說，幼稚園期間停課令他們不能熟習基本自理方法，亦未掌握本應學習的學術知識。位於大埔的保良局田家炳小學就於開學前為新生提供銜接及適應課程，協助小一生盡快適應校園生活。一連三天的課程包括讓新生練習上落樓梯、收拾書包、排隊上廁所等基本的自理能力。

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疫情下幼稚園斷斷續續停課又復課，令今年升小一的新生在幼稚園階段未掌握基本自理能力，對升上小一初期影響甚大。保良局田家炳小學校長陳詠賢說，去年入學新生同樣受疫情影響，觀察到該批學生自理能力較差，落樓梯腳震震、如廁後不懂得整理衣服，曾出現不少蝦碌事件：

有小朋友試過上課期間去廁所很久，老師去查看，學生說大便後不懂得清潔，要老師致電祖母到校幫他；亦有男同學說拉不到褲錬，最後要老師協助。

參考去年開學時期的經驗，校方最終決定安排一連3日的「小一銜接及適應課」，於8月26至28日上午舉行，內容包括安排新生練習上落樓梯、收拾書包、如廁訓練、執筆、抄寫手冊。過程中，老師會向同學進行示範、再引導學生嘗試，透過反覆練習，短時間內協助自理能力較遜的同學適應。

▲ 小一新生池珮璇。（陳靜儀攝）

小一新生池珮璇與媽媽於開學前，就如何在學校內照顧自己做足準備。珮璇體型嬌小，池太表示，由於幼稚園時如廁會有校工協助，擔心女兒現時去廁所要靠自己，容易弄到偏長的校服裙，因此亦在家中與她多番練習。疫情期間女兒長時間留在家中，池太亦特意設定時間表模仿校園生活，讓她習慣有規律地做事。

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另外，學校亦安排新生於3天的課程期間進行學術方面的評估，包括用撲克考驗同學順序數數字、辨認單雙數的能力；亦有簡單英文拼寫、識字及寫中文字的測試等。陳詠賢表示，校方觀察到去年不少小一生的學術表現較以往遜色，有學生不懂分辨英文字母大細階，亦不能完整數出26個英文字母，第一學期的測驗中，見到整體年級於數學科及常識科的表現，明顯較以往學生低分，學校因此安排簡單測試，讓老師掌握同的學術能力表現，以盡早安排適合的補底課程。

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記者：黃悅晴