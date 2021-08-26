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【東京殘奧】飛魚鄧韋樂6歲被評定輕度智障　媽媽一個決定改變兒子成就殘奧金牌

健康 17:10 2021/08/26

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飛魚鄧韋樂的獎牌背後，有一段勵志經歷。

東京殘奧會舉行得如火如荼，曾在16年里約殘奧會上奪金的24歲飛魚鄧韋樂，將在明天（27日）出戰最擅長的男子S14級200米自由泳賽事，有望為港爭牌。在鄧韋樂的獎牌背後其實有一段勵志經歷，早在6歲時就被評定為輕度智障的他，曾在主流學校中受排擠。後來，鄧媽媽為了令兒子擁有快樂童年，決定讓韋樂轉讀特殊學校，終成就殘奧會上的港產飛魚。

鄧韋樂在2016年里約殘奧會200公尺自由式決賽上勇奪金牌。（圖片來源：新華社）

韋樂成長路並不平坦，童年的他比一般孩子發展遲緩，大概2、3歲時仍不太說話，只會說單字。鄧媽媽曾表示，兒子在聆聽、分析、理解及言語表達能力上不及常人，專注力不足，生活上較常人需花多3倍時間去吸收教導。

直到5、6歲時，韋樂在一次智能評估中被評為輕度智障，建議入讀特殊學校，鄧媽媽坦言當時不能接受，所以讓他入讀主流學校。

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但無論在密集式的課業上，以及學校群體生活方面，對韋樂來說都難以適從。鄧媽媽曾形容，韋樂當時是「完全讀不到書，默書考試唔掂」，要額外替他溫習，每天放學回家起碼需花費5、6小時，重新學習課堂上的課程。

而韋樂又會因衝動跟同學發生推撞，不僅很多學校活動都無法參與，鄧媽媽更試過在一次學校旅行中被家長包圍，責怪韋樂頑皮欺負同學，令母子皆承受著很大壓力。

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最終，鄧媽媽為韋樂做了一個改寫人生的決定，就是安排他轉讀特殊學校，背後只有一個原因：

我希望他有個開心童年。小時候，他不能與人融合，每日看到他不高興，也會覺得做父母的應為他安排及改變。

自韋樂入讀特殊學校後，發掘到對游泳的樂趣，11歲時向香港智障人士體育協會游泳教練甘志豪自薦成運動員，並正式在09年加入港隊。

鄧媽媽為韋樂做了一個改寫人生的決定，就是安排他轉讀特殊學校。（政府新聞網影片截圖）

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2012年，韋樂就開始參加倫敦殘奧會；在14及18年亞洲殘疾人運動會上，韋樂均獲得男子200米自由泳金牌；而在16年巴西里約殘奧會上，鄧媽媽亦有親自到場支持韋樂，見證他成為金牌飛魚的一刻：

我拿著相機發抖，錄下他比賽的一刻，再拍攝分牌，我開心得難以形容。當他走到媒體讓攝影師拍照時，他開始看到我，我已開始叫他。他看到我時的幸福和歡樂，我從未見過他這樣幸福。

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鄧媽媽曾表示，希望透過自己的支持，讓韋樂明白他不是一人孤軍作戰：「家人的打氣是永遠的支持。」對於媽媽無條件的支持，韋樂亦很感激：

在媽媽心目中我還是小孩，我不敢說自己已長大，但至少我懂得表達，我愛您，媽媽。

今次東京殘奧會上，除了首日已舉行的男子S14級100米蝶泳，鄧韋樂將代表香港出賽男子S14級200米自由泳、混合S14級4×100米自由泳，以及男子SM14級200米個人四式項目。

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責任編輯：羅嘉欣

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