【性侵外孫】涉性侵18歲外孫女否認6罪　73歲外祖父自稱是禽獸不如的人

▲ 案件今（26日）於高等法院續審。

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，事主其後與母親到警署報案揭發事件。涉案外祖父否認猥䙝侵犯及強姦共6罪，案件今（26日）於高等法院續審。被告於警方錄影會面中稱，「我估計佢知俾阿公性侵犯」，被告自言是一個禽獸不如的人，做出禽獸不如的行為，現在徹底反省，希望法官及執法者從輕發落。

現年73歲被告為退休人士，否認4項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，於九龍某單位4度猥䙝侵犯事主X。

被告另被控於同年5月11日強姦X，另1項亂倫為交替控罪，即被告當時身為男子於同一單位與X性交，而明知X為其外孫女。

控方今午續播放被告與警方進行的錄影會面片段，被告於警誡下稱於2019年5月11日早上，X表示小腿酸軟，他遂著X俯伏在床上，被告稱按摩X的小腿後，著她轉身面向天。被告形容自己當時色心起及立心不良，要求X脫去褲子，指褲子「阻住我侵犯佢」。

被告稱未完事便停止，因他認為「做緊錯事、性侵犯佢、強姦佢」。被告指事後X沒有表情，X其後外出與友人聚會。

被告向警方稱自己是禽獸不如的人，他估計X沒有性經驗，「我估計佢知俾阿公性侵犯」。被告指「當時做咗禽獸不如嘅動作，性侵犯咗佢」。被告表示感到後悔，會徹底反省，望法官及執法者從輕發落。

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記者：林育慧