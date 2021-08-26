【飲食速報】全球首款巴西樹葡萄汁SUÍVIE登陸香港　配搭有機蘋果+生薑汁+瑞士雪山泉水口味清新

▲ 全球首款巴西樹葡萄果汁 SUÍVIE 現已登陸香港。（圖片由SUÍVIE提供）

全球首款巴西樹葡萄果汁SUÍVIE現已登陸香港。SUÍVIE 100%純天然果汁每枝只有55卡路里，營養價值豐富，蘊含巴西「超級水果」樹葡萄（Jabuticaba）、抗氧化劑、維他命和鉀，並配搭有機蘋果、生薑汁和瑞士雪山泉水帶來清新醒神的口味，並無添加糖、甜味劑、增味劑和防腐劑。

▲ 「超級水果」樹葡萄（圖片由SUÍVIE提供）

樹葡萄起源

樹葡萄，又稱嘉寶果，在巴西已有數百年的歷史。幾個世紀之前，巴西土著圖皮部落在聖保羅森林深處發現一棵不尋常的葡萄樹，樹幹和樹枝上長出果實。果實熟透跌在地上，土著取一顆輕嚐，發現果肉軟腍、味道甜美。

時至今日，樹葡萄在巴西廣泛使用，巴西人喜歡鮮摘鮮吃，或將之製成果汁、果醬，甚至製作經典的巴西雞尾酒 caipirinha。

SUÍVIE果汁特色

SUÍVIE 創辦人之一兼行政總裁 Christophe Bosiers於2009年一次與朋友駕車前往巴西聖保羅州的農場途中發現樹葡萄。它的樹葡萄果實一顆一顆長在樹幹及樹枝之上，我從來沒有遇過與它相似的水果，因此便被這大自然的饋贈深深吸引。

然後，Christophe將 SUÍVIE果汁引入香港，讓大家能品嚐這款結合巴西神奇水果樹葡萄、來自瑞士雪山的泉水及在瑞士製作生產的果汁。

SUÍVIE 口味清新且營養豐富，定必為生活在節奏急速的香港人帶來健康新體驗！

SUÍVIE 以最優質的樹葡萄作為原料，加入純淨的阿爾卑斯泉水製作果汁，更選擇在位於瑞士阿爾卑斯山羅納河谷、雲集瓦萊州最優質有機水果和蔬菜的 Biofruits SA 裝瓶及製作，口感順滑，鮮甜美味全來自天然果實，並無添加糖及任何（天然）甜味劑、增味劑、色素或其他添加劑。

▲ SUÍVIE 100% 純天然果汁營養價值豐富，每枝只有55卡路里。（圖片由SUÍVIE提供）

SUÍVIE 樹葡萄果汁售價為港幣34元，現已於 CitySuper 及 HKTVmall 有售。

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責任編輯：王芷瑩