【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》　入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持　

▲ 秦啟維感激圈外女友支持他追演員夢。

常說做演員是鬥長命，靠著那份堅持終可追夢成功，而秦啟維就是一個例證！入行近28年的秦啟維，6年前由亞視轉投TVB發展，起初只是做娛樂新聞台主持的他，於兩年多前加入戲劇組演出過不少劇集，近年憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「速熊運輸」員工「細力」而成功入屋。

秦啟維接受TOPick專訪，對於花逾28年的青春逐演員夢，他沒感後悔：「做著自已喜歡的事，亦覺得這份滿足感並非金錢可比。」

他感謝家人及女友的支持，並打算給女友一個名份：「雖然賺的錢少了，但她見我達成願望，會替我開心。」

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父母支持讀演藝

現年49歲的秦啟維自小視鄭少秋為偶像，當演員是其兒時夢想，中五畢業後便投考演藝學院，1993年畢業於演藝學院深造文憑和專業文憑，同班同學為朱茵。

當年老一輩或覺得「拍戲搵唔到食」，而秦啟維獲父親給予很大自由度，是幸福的孩子。

他也感恩說：「當年不少中學同學到外國留學，想做會計師、IT行業或醫生，挑選做演員真的很少，爸爸跟祖母真的很疼錫我，當年爸爸幫我付了頗昂貴的學費，一年都要萬多元學費，起初他也不知道入演藝是讀甚麼，直至安排家人看我的演出，才知是演話劇。」

▲ 秦啟維早年畢業於演藝學院，鍾景輝是其導師。

當主持錯失演劇機會

畢業後，秦啟維分別到TVB及亞視面試，他澄清非身高問題而不獲TVB取錄，但身高的確局限了星途：「90年代的男星偏向高大，但他們並非嫌我高度不合適，只是上鏡跟真人有差別。不過我的身高的確有點局限，在某話劇裡我是演謝君豪兒子，但我們年紀差不多。」

一心想當演員的他，加入亞視後卻被安排主持兒童節目及《今日睇真D》的外景主持，這樣的落差令秦啟維惑失望：「因為兒童組那邊不放人，令我錯失了拍劇的機會，之後更知悉某個角色由某位演員去演，最終更是成功了，當時我很想跳過戲劇組，不過人家不挑選我，是有點不開心。」

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經歷亞視N個朝代

不過所謂塞翁失馬，焉之非福，主持工作反而發掘了泰啟維的喜感，令其過檔TVB後演出《開心速遞》裡「細力」一角更有喜感。「幾年前跟演藝舊同學聚會，他們說我腦筋比以前轉得快，亦變得口齒伶俐，可能做兒童節目主持要扮鬼扮馬，發掘到演喜劇的一面。」

在亞視工作長達22年，秦啟維經歷過9個朝代，由於人工高兼頻頻爆騷令他可以支付祖母的醫療費用。

故此他一直沒有特別萌生去意，可是當然也有做得意興闌珊之時：「曾經工作至半夜三更，突然在想身邊同學已有兒有女，工作又穩定，天寒地凍可躲於被窩內，我反而要捱凍拍跳海戲，腦海會閃過轉行念頭，但很快就打消了。」

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▲ 當年亞視「熄機」，秦啟維流露不捨之情。（電視截圖）

每天為理想奮鬥

將20多年青春奉獻給演藝圈，秦啟維未有後悔：「從名利和生活角度去看，或許覺得不值得，我賺的錢不多，縱使是夠過活和照顧家人，相對那些同學們收入可觀，可樓換樓外，還為了孩子讀書於豪宅區置業，但我可以做到自己喜歡的事令我感到開心。」

他續稱：「反而舊同學可能為家庭生活奮鬥，營營役役地工作。但我由中學至今一直貫徹自己理想，可能他很羨慕我，我亦很羨慕他，兩者並沒高低之分。」

▲ （黃建輝攝）

不過秦啟維坦言，羨慕一班舊同學可以早婚：「若果這22年期間我跑去做生意，或者可以早點結婚，女友笑我數口不精，做生意或許早已破產，未試過真的不知結果如何。」

秦啟維續說：「人家認同你演戲不錯或演得到，這種滿足感比走紅或者賺好多錢更重要。」

父母的無條件支持，令秦啟維很感激：「我跟爸爸一起住，但他從沒要求我給多少家用，金錢上沒有跟我計較，早年我跟爸爸一起供樓，但做演員的收入不穩定，某時候付錢會少一點。我很慶幸父母很開通，即使至今也沒要求我要養家。」

過檔大台當娛樂主播

2016年，秦啟維由監製張志明引薦下過檔TVB，起初只是擔任《娛樂新聞報道》主播，由零從新開始，他坦言要慢慢適應大公司的文化。

「亞視是家庭式的工作環境，見任何一個監製也很容易，反而在無綫想見監製或經理級人員較困難，因為沒有門路。」不過出外採訪娛樂新聞，令秦啟維較易認識監製：「主播工作是一個很好的踏腳石，可以讓監製認識自己。」

▲ 秦啟維於《開心速遞》裡演「細力」一角夠生鬼。

演「細力」成功入屋

到2017年，秦啟維被派演處境劇《愛‧回家之開心速遞》裡「細力」一角，搞笑演出漸受觀眾注目。及至2019年，他跟無綫續約兼獲加薪，亦安排他主力拍劇。

近一、兩年秦啟維嘗試不同的角色，終於達成演員夢，對家人也有個交代：「當年嫲嫲離世時，我未有在事業上踏出一步，所以每年去拜嫲嫲時都說希望工作做出成績來，令在天上的你也感安慰。以前未有踏出舒適圈，一來人工穩定、二來有惰性，現在做到少少成績，遇到機會就將角色演好，所以是一件很感動的事。」

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秦啟維續說：「很多人會跟爸爸說『見到你兒子有做戲?』。因為以前做主持沒人談論，除非你是主持《百萬富翁》的陳啟泰，聽到有人說我演得不錯，爸爸也會感覺開心。」

雖然是遲來的春天，但秦啟維已很滿足：「去到我這年紀不會奢求甚麼，只想演好每一個角色，這一點好重要，是我一直保持著的專業態度。」

秦啟維直言比前增添自信心：「因為身處一個弱台，某段期間好怕被人認得，因為前公司有不少騎呢古怪新聞。」

▲ （黃建輝攝）

感激女友默默支持

另外，秦啟維亦感謝圈外女友的支持，二人拍拖近14年，女友任職銀行業，惟女方未有嫌秦啟維收入比前少：「女友知道我一直很想演戲，雖然賺的錢不及做綜藝節目多，但她見我終於達成願望，會很戥我開心，身邊人也為我而感動。」

由於早年要照顧患病的嫲嫲，秦啟維未能抽空陪伴女友：「某時候周末不能跟她去拍拖，大時大節也不能相陪，我也感覺負了她，不過她很明白事理。雖然眼見身邊朋友相繼結婚，但她沒有提出要求，是十分難得，我會好好珍惜她。」

秦啟維計劃跟女友步入教堂：「希望一起走下去，將來互相照顧大家。」有相知相惜的人在一起，唔再遠也不怕。

記者：游艾維

場地：The Stadium