【幼齒男團】「天府少年團」平均8歲遭狠批虐兒　出道4日成史上最快解散男團

▲ 平均年齡8歲的「天府少年團」出道4天解散。

男團熱潮由韓國吹到中港兩地，內地一個7人男團「天府少年團」日前在四川成都出道，平均年齡只有8歲。網民炮轟經紀公司聘用童工，連官媒也接連發文批評偶像低齡化是虐兒行為。經紀公司在巨大壓力下，決定解散出道僅4天的「天府少年團」，成為史上最快解散男團。

綜合內地傳媒報道，7人偶像男團「天府少年團Panda Boys」於8月20日在成都發布單曲正式出道，成員平均年齡8歲，最小年僅7歲，最大也只有11歲。

▲ 「天府少年團」以平均8歲之齡出道。（微博圖片）

「天府少年團」出道後翌日，所屬的經紀公司ASE亞洲星空娛樂介紹自己是「滿腹情懷的少兒教育探索者」，並保證成員首要學業為重，在不影響學業的前提下，再完成藝能訓練，絕不會違背初心，不會把孩子當作賺錢的工具。經紀公司還強調，他們當中有學科代表及好學生。

孩子是未來，我們是航船。

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不過，網民一面倒質疑這班是童工，斥8歲就出道「是不是有點過份？」、「小小年紀不好好讀書，長大做文盲藝人嗎？」、「出的歌是針對幼兒園的粉絲？」網民強調「我們只想養成，不想育兒。」

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官媒發炮︰過分追逐低齡化偶像

除了網民狠批，內地官媒也接連發文批評。《新華社》旗下自媒體《半月談》首先指出，「天府少年團」8歲出道，讓人們感到驚詫的同時，也再一次將偶像低齡化的問題擺在人們面前，「過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

而《央視網》則發文表示，「造星」遊戲捲到小學生，實在荒誕；又批評孩子的化妝及造型過分成人化，讓人哭笑不得。「九年義務教育都沒有結束，就在資本運作下開始『營業』，不是妥妥的「童工」？」

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在巨大壓力下，ASE亞洲星空娛樂24日在微博宣布男團改名為「熊貓少兒藝術團Panda Boys」，並重申：「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事。」可是，在同一日晚上，ASE再發文宣布正式解散男團︰

經公司研究決定，從即日起解散天府少年團（熊貓少兒藝術團Panda Boys），並認真妥善處理後續工作。感謝社會各界及網友的監督批評。

最終「天府少年團」出道短短4日，成為史上最快解散的男團。解散決定得到不少網民支持，應讓孩子回到學習崗崗位上，努力讀書待長大後再進娛樂圈也不遲。

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責任編輯：王明芳