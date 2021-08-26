【2025全運會】國務院辦公廳同意廣東、香港、澳門承辦2025全運會　提醒須嚴格按照黨中央及國務院有關規定

▲ 國務院辦公廳在本月21日發布《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會。（資料圖片）

國務院辦公廳在本月21日發布《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會。

國務院辦公廳今日（26日）發布在8月21日發出的《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，當中提到經國務院批准，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會。

信中提到，籌備和舉辦第15屆全國運動會的經費主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌，中央財政給予一次性定額補助。

信中亦提到，體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同組織好第15屆全國運動會。

▲ 國務院辦公廳在本月21日發布《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會。（國務院辦公廳）

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責任編輯：曾卓鋒