【超市大搜查】6大邪惡色素或損兒童專注力　76款不含邪惡色素紙包飲品名單

不少小朋友喜歡飲凍飲消暑，但要留意飲品是否含有邪惡人造色素，台灣消基會早前指出，人造色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題。TOPick近日檢視各大超市80款兒童常飲飲品，結果發現，76款飲品安不含6大邪惡色素，餘下4款飲品則含有一種或以上邪惡色素。

6種備受關注的人工色素如下：

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次搜查發現，深受小朋友喜歡的維他菊花茶、維他奶、維他檸檬茶及Qoo黑加侖子汁飲品等均沒有相關6大邪惡色素。

詳細不含6大邪惡色素紙包飲品名單：

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不含6大邪惡色素紙包飲品名單：

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不含6大邪惡色素紙包牛奶飲品及豆奶名單：

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TOPick是次檢視各大超市80款兒童常飲紙包飲品，結果發現，有4款紙包飲品含有一種或多種邪惡色素，當中包括不少家長認為較健康的牛奶飲品、子母牌士多啤梨味牛奶飲品，含色素E129。

含6大邪惡色素紙包飲品名單：

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【超市大搜查】邪惡色素或影響兒童專注力 一文看清65款不含色素飲品名單

台灣消基會早前指出，由於人工色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

港大食物及營養科學助理教授雷震宇認為，由於飲品只使用少量人工色素，市民毋須擔心，但若家中小朋友確診有ADHD（專注力不足/過度活躍症），家長可避免讓小孩食用含上述色素的食品。他又表示，自然色素是較好的取替物，但一般而言食品愈少添加物愈健康。

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責任編輯：黃存新