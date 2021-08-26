  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等

政治 17:30 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鄭松泰回應被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區，即時喪失立法會議席。（陳永康攝）

現任立法會議員鄭松泰被資審會裁定不符合擁護基本法及效忠特區的法定條件，即時喪失立法會議員議席，同時不能參選第七屆立法會選舉。他今日下午見會見傳媒時透露，資審會審視其資格時，亦有參考他過往的著作及言論。

鄭松泰表示，資審會以現行制度決定第六屆連任安排「有啲怪」，他已即時諮詢法律意見，質疑有關做法是否附合現行法例。不過他認為，審議其言論是人大選委的決定，在本地立法的操作，若決定涉及最高權力，應再無上訴空間。

鄭松泰透露，資審會主要從三方面對他作出審查，包括在完善選舉制度後，在愛國者尺度上他過往的言論及著作如何談論香港與國家的主權關係；特區政府在面對不同的情況下，他作為議員有否盡憲制責任，維護香港利益及權利；以及他是否與外國勢力有關。

他又提及，調查內容涉及他於2016年10月在立法會倒轉議員桌上的國旗及區旗的行為，惟其他細目則不能再作詳細交代，認為有關行為並無其他法律及司法程序跟進。鄭松泰表示，相信資審會有根據其指標經過全面、長時間考慮才作出最終決定，對資審會決定表示尊重。

被問及日後有何打算，他則表示，不會只視政治工作為參選，更希望在議會之外做一些實際工作幫助香港，即使無法在議會上找崗位，若是願意建設香港，總會找到自己空間及位置。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳

相關文章

【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
今日 17:29
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
今日 16:08
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席

你可能感興趣

【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
今日 17:29
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
今日 16:08
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
李家超 立法會選舉 鄭松泰 政治 完善選舉制度

最高瀏覽

【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞