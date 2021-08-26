【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等

▲ 鄭松泰回應被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區，即時喪失立法會議席。（陳永康攝）

現任立法會議員鄭松泰被資審會裁定不符合擁護基本法及效忠特區的法定條件，即時喪失立法會議員議席，同時不能參選第七屆立法會選舉。他今日下午見會見傳媒時透露，資審會審視其資格時，亦有參考他過往的著作及言論。

鄭松泰表示，資審會以現行制度決定第六屆連任安排「有啲怪」，他已即時諮詢法律意見，質疑有關做法是否附合現行法例。不過他認為，審議其言論是人大選委的決定，在本地立法的操作，若決定涉及最高權力，應再無上訴空間。

鄭松泰透露，資審會主要從三方面對他作出審查，包括在完善選舉制度後，在愛國者尺度上他過往的言論及著作如何談論香港與國家的主權關係；特區政府在面對不同的情況下，他作為議員有否盡憲制責任，維護香港利益及權利；以及他是否與外國勢力有關。

他又提及，調查內容涉及他於2016年10月在立法會倒轉議員桌上的國旗及區旗的行為，惟其他細目則不能再作詳細交代，認為有關行為並無其他法律及司法程序跟進。鄭松泰表示，相信資審會有根據其指標經過全面、長時間考慮才作出最終決定，對資審會決定表示尊重。

被問及日後有何打算，他則表示，不會只視政治工作為參選，更希望在議會之外做一些實際工作幫助香港，即使無法在議會上找崗位，若是願意建設香港，總會找到自己空間及位置。

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記者：陳葆琳