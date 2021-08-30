【情緒管理】用錯Time Out反破壞親子關係　精神科醫生「3R」處理孩子情緒失控

▲ 精神科專科醫生李明冲教家長，以「3R」處理孩子情緒失控問題。

診症時問到家長如何處理子女情緒升溫，經常聽到一句「試過用暫停法（Time out），冇用㗎。」然後我便不厭其煩，仔細追問過程，才發現「Time out-暫停法」實在易說難行。

父母或者不自覺將「Time-out」 當作懲罰手段，將吵鬧的孩子帶離爭執現場，震懾一句「收聲唔好喊」，然後加以嚴厲訓斥。孩子自然表現一臉的不服氣，或是頂撞，更加失控，又或默不作聲，拒絕合作。稍一不慎，父母更大動肝火，甚至體罰收場。一來無補於事，事後亦面對更多自責，為什麼口講冷靜，自己卻動了真火，犧牲了親子關係。

冷靜下來撫心自問，當孩子正受情緒困擾，根本無法聽從指令。值得在大家心平氣和的時候，解釋暫停法不是懲罰，反而希望孩子能夠安全地宣洩情緒，一起學習冷靜。

用暫停法平服激烈情緒有三步曲（3R）Release-Routine-Review。

1. Release Emotion - 釋放情緒

預先說明遇到特定情況，孩子需要暫停活動五至十分鐘。初時最好有家長陪同，靜處一角，避免子女感到被孤立，增加焦慮。

陪伴時不說教、不責罵，不妨一起練習深呼吸。留意孩子情緒變化，如久久未能平復，可以再延續五至十分鐘，清楚說明，「我等你平靜後一齊離開冷靜區啦。」給予孩子勇氣面對過錯，「我哋一齊收拾，一齊講對唔住！」

2. Routine 繼續日程

當孩子逐漸冷靜下來，把握時機給予肯定，飲杯水，洗洗面後，鼓勵完成剛才的日程。其他家人也要有默契，表示接納，欣賞孩子能夠收拾心情。避免馬上重提舊事，加以斥責或者挖苦奚落。

3. Review 回顧檢討

即使成年人火遮眼時，其實也沒有什麼思考能力，我們尚且需要平靜過後，再作檢討，孩子更加需要一些空間。可以簡單問一句：「你想幾時傾番件事呀？」給予孩子主動權，面對自己。不必操之過急，可以利用平時傾心事的時間，聽聽孩子說出心裡困難，亦可以平靜地解釋事件因由。

當然沒有一套管教方式可以解決所有問題，最基本仍是要花時間建立和子女的溝通默契。這也是孩子發展情緒管理的基石。

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