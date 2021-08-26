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【期間限定】迪士尼推魔雪奇緣愛莎女王皇室盛宴　 每位$398經典點心+送主題精品

休閒消費 18:44 2021/08/26

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廣場飯店的點心造型精巧，加上高貴雅緻的維多利亞式設計，打卡一流 ! (曾嘉文攝)

迪士尼樂園由即日至9月16 日，迪士尼樂園廣場飯店推出以經典角色造型為題的美食糕點，更有期間限定《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴全新登場，等TOPick帶你進入奇妙世界，探索別樹一格的粵菜體驗。

點擊大圖了解愛莎女王皇室盛宴美點：

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《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴設有多款經典傳統粵饌如蝦餃、香芋酥、蜜汁叉燒及瑤柱貴妃雞等，配以《魔雪奇緣》小白造型的熱朱古力或打卡度十足的魔法沙冰，絕對是消暑降溫之選。更可獲贈《魔雪奇緣》主題口罩套及愛莎女王填色紙。

另外，更設有多款迪士尼角色造型點心如米奇奶皇包、豬仔流沙包、公主啫喱及米奇布甸等。亦可一試廚師精心炮製的特色中國菜餚，包括拔絲咕嚕肉、川味麻婆豆腐等。

最新影片：資優學苑院長分享培育尖子心得【下一頁

點擊大圖了解其他美食：

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完滿的一餐又怎能沒有甜點？飯店更提供各款造型亮麗吸晴的飲品和甜品，如米奇梳打特飲、玫瑰花旗蔘蜜、鮮果拿破崙及蜜糖香芒布甸等。

《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴詳情：

地點：香港迪士尼樂園店廣場飯店

日期：即日至2021年9月16日

價錢：每位港幣$398 （兩位起）

套餐包括：蝦餃拼鵝頭鳯尾香芋酥、刀拍醬青瓜拼雨花海蜇頭、瑤柱粟米魚肚羮、蜜汁叉燒拼瑤柱貴妃雞、豉油王炒麵、冰雪涼粉、魔法沙冰/熱朱古力

 

最新影片：靚媽蔡雪瑩教簡易版蘋果批【下一頁
 

 

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編輯：張懿慧

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