【跑步猝死】男生體育課跑步猝死死因研訊續　體育主任指沒收過健康狀況更新表格

▲ 男生體育堂跑步猝死，死因庭今續研訊。資料圖片

19歲男生於2019年在校內上體育課長跑時，突然昏迷倒地，送院後不治，男生的死因研訊今（26日）續審。男生生前的體育科主任供稱，她本人並沒有收到過載有男生狀況的更新表格，並承認現時已無法追查。

死者肖葉濤就讀的路德會呂明才中學體育課主任李丹婷今供稱，有關載有學生狀況的開學調查表，是由李和另一名體育科主任鄒偉業一同保管，調查表通常由校務處收集，再轉交兩人，並分別由李、鄒兩人分別保管男女生的表格。若學生的調查表內容有更新，則通常是由時仼輔導主任嚴紹仁轉交李。

死因裁判官一度質疑有關處理程序過於鬆散，因為若然嚴將男學生的更新表格直接轉交鄒，李便無從得知，李承認說法。李又供稱她本人沒有收過有關死者的更新表格，認為鄒亦沒有收到，因為有關資料一直存放在同一地方，惟裁判官指鄒或將表格置於其他地方，現時已無法追查，李同意說法。

時仼輔導主任、現任副校長嚴紹仁則供稱，他於2018年6月曾獲悉死者不適入院，死者當時告知嚴，他患有高膽固醇，需服藥治療，而死者表示他並沒有做過檢查，嚴於是著他要做徹底檢查，並留意自己的精神情緒。嚴又確認曾於2018年10月底至11月初時，收到死者的更新表格。

死者的班主任郭大志供稱，死者生前曾請過3至4天病假，其中一次是在2018年10月22日，死者上體育課時氣喘及心口不適，因此早退。郭又指直至事發時，他並不知道死者曾遞交一份更新調查表，並指若學生自行將表格交到校務處，班主任是無從得知。案件明（27日）續審。

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記者：楊詠渝

