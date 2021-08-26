【MIRROR星蹤】12子再度合體出席活動　MIRROR任韓國手機代言人

▲ MIROR再度齊人出席活動。

超人氣男團MIRROR人氣大熱，12位成員各有各忙，難得MIRROR今日齊人現身尖沙咀出席手機活動，這也是12子繼上月為ViuTV奧運節目後，再一次齊人出席活動。

MIRROR今日出席韓國手機Samsung的摺疊屏幕手機發佈會盛事，同場宣佈MIRROR正式成為Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G的代言人，這也是MIRROR首次成為手機的代言人，媲美韓國男團。

同場加映：193+JNY訪問

今天在手機發佈會上，MIRROR一眾12位成員體驗全新摺疊手機後，均表示愛不釋手，並即時分享了對兩款新一代主流手機的印象和使用心得。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤和陳卓賢（Ian）都分別表示對新款手機的感覺。

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人氣爆燈的MIRROR，在暑假過後，各成員有不同工作，如Edan等要拍攝近劇《i.Swim》，姜濤及柳應廷除籌備拉闊音樂會，亦要拍攝電影；而Anson Lo、Edan也會在12月合體演出MOOV Live，故12位成員要再齊人，可能短時間未必再出現。