  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】12子再度合體出席活動　MIRROR任韓國手機代言人

娛樂 17:59 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIROR再度齊人出席活動。

超人氣男團MIRROR人氣大熱，12位成員各有各忙，難得MIRROR今日齊人現身尖沙咀出席手機活動，這也是12子繼上月為ViuTV奧運節目後，再一次齊人出席活動。

MIRROR今日出席韓國手機Samsung的摺疊屏幕手機發佈會盛事，同場宣佈MIRROR正式成為Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G的代言人，這也是MIRROR首次成為手機的代言人，媲美韓國男團。

同場加映：193+JNY訪問

今天在手機發佈會上，MIRROR一眾12位成員體驗全新摺疊手機後，均表示愛不釋手，並即時分享了對兩款新一代主流手機的印象和使用心得。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤和陳卓賢（Ian）都分別表示對新款手機的感覺。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

人氣爆燈的MIRROR，在暑假過後，各成員有不同工作，如Edan等要拍攝近劇《i.Swim》，姜濤及柳應廷除籌備拉闊音樂會，亦要拍攝電影；而Anson Lo、Edan也會在12月合體演出MOOV Live，故12位成員要再齊人，可能短時間未必再出現。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拉闊音樂會】全城撲飛睇姜濤+林家謙+Jer+Tyson Yoshi　商台順應民意網上直播【附詳情】　
今日 14:11
【拉闊音樂會】全城撲飛睇姜濤+林家謙+Jer+Tyson Yoshi　商台順應民意網上直播【附詳情】　
【我是現場】陳卓賢馮允謙自認不善辭令　Ian感激Hellosss三年不離不棄
今日 12:28
【我是現場】陳卓賢馮允謙自認不善辭令　Ian感激Hellosss三年不離不棄
【MIRROR熱潮】AEON被投訴播太多MIRROR歌　顧客要求改播兒歌粵曲獲店長秒回
今日 13:27
【MIRROR熱潮】AEON被投訴播太多MIRROR歌　顧客要求改播兒歌粵曲獲店長秒回

你可能感興趣

【拉闊音樂會】全城撲飛睇姜濤+林家謙+Jer+Tyson Yoshi　商台順應民意網上直播【附詳情】　
今日 14:11
【拉闊音樂會】全城撲飛睇姜濤+林家謙+Jer+Tyson Yoshi　商台順應民意網上直播【附詳情】　
【我是現場】陳卓賢馮允謙自認不善辭令　Ian感激Hellosss三年不離不棄
今日 12:28
【我是現場】陳卓賢馮允謙自認不善辭令　Ian感激Hellosss三年不離不棄
【MIRROR熱潮】AEON被投訴播太多MIRROR歌　顧客要求改播兒歌粵曲獲店長秒回
今日 13:27
【MIRROR熱潮】AEON被投訴播太多MIRROR歌　顧客要求改播兒歌粵曲獲店長秒回
Mirror 姜濤 陳卓賢 呂爵安 柳應廷 楊樂文 江𤒹生 娛樂人物職業 歌手 ViuTV

最高瀏覽

【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
15:24 2021/08/25
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞
11:32 2021/08/25
【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞