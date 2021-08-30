【小學生最愛作家】厲河《大偵探福爾摩斯》將科學知識融入推理故事　小學生邊閱讀邊學習

▲ 厲河。（林宇翔攝）

談到著名的偵探角色福爾摩斯，或會想到一眾荷里活巨星穿着一身偵探裝備：戴着獵鹿帽、手拿着煙斗的翩翩紳士；但在一眾小學生的腦海，福爾摩斯卻是一隻狗--這是作家厲河筆下的一代神探。由厲河創作的《大偵探福爾摩斯》大受小學生歡迎，亦令他連續兩屆成為由教育城舉辦的「十本好讀」選舉中，由小學生一人一票選出的最愛作家。

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厲河十分喜愛閱讀童書，形容是「無聊嘅搞笑，但又幾過癮」。會開始創作《大偵探福爾摩斯》系列，亦是源於一次翻譯童書的經驗：「翻譯過程中覺得故事很有趣，但因為黑白印刷，最後在香港銷量不是太好，我覺得不服氣，就想出版一本彩色的童書。」該系列已誕生超過10年，至今共出版65集，甚至推出過電影動畫及一套短篇動畫。小說涉及不少科學知識，甚至會教導小朋友如何進行科學實驗，讓讀者在推理的同時，亦可以學習。

本名呂學章的厲河於2009年開始其創作該系列小說。部分故事改編自柯南道爾的福爾摩斯小說，部分則為原創故事。在他的筆下，福爾摩斯小說內的人物化身卡通形象，如福爾摩斯變成一隻獵犬，而其好友華生則是貓。與傳統的推理故事稍有分別，厲河筆下的偵探故事牽涉許多科學元素，故事主角除了破案，亦帶着讀者了解科學原理，厲河說，改編原有的福爾摩斯作品時，會將科學元素放大，

如在《凶手的倒影》一書內，有人做假證，指在花園望到黑影殺人後逃跑，但福爾摩斯就會解釋當室內光、室外暗時，不可能看到10米外的黑暗位置，順道就會解釋什麼是光折射。

▲ 厲河。（林宇翔攝）

厲河說，自己亦料想不到，當初的一個念頭，會發展至現時龐大的規模。創作多年，他慨嘆亦曾遇上氣餒的時候：「始終寫了10年，有時都會寫到悶，交稿壓力又很大。」厲河說，慶幸有一眾讀者支持，成為了很大的推動力。他曾經到多間學校與學生分享，他憶述，有一名患讀寫障礙的五年級學生的故事令他很感動，

該名小朋友對科學很感興趣，從同學處得知書中有科學實驗，最後克服自身局限看畢整個系列。每次聽到這些故事都覺得很開心，是我寫作很大的推動力。

厲河認為，加入更多科學元素，會令故事吸引力大增。他又笑稱，現時小朋友「用童話故事呃佢唔到」，又感覺讀者愈來愈聰明，較複雜的個案亦能理解，

偵探故事很多時候都會牽涉到死亡、謀殺，不可能每宗案件都是講有人被偷筆盒；當牽涉到死亡的話題，50年前可能不能講，但對現今的學生來說不算驚人，小朋友接受尺度比想像中大。

為了讓學生可以學習更多科學知識，部分書籍會隨書附送實驗儀器，讓小朋友可以在現實生活中使用，例如近月推出的新書中，就附送了金屬探測器。在一本提到有關氣壓知識的書中，亦教授小朋友如何用膠樽自製氣壓計。他亦會在故事尾聲加插小朋友在家亦可以嘗試的小實驗，例如自制日環食觀測器、如何將粟米變成爆谷等。

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《大偵探福爾摩斯》至今已出版65集，其中部分為厲河自己編寫的原創故事，他說故事的編排是最重要的一部分，創作時常以生活中發生的事件作為靈感，

例如有一年打風，杏花邨曾經水浸，我就想到風暴的形成，其實是涉及氣象學，亦是科學的一種，所以寫作時都有搜集相關資料放進《暴風謀殺案》這本書書內。

整個系列已經推出10年，現時有多個語言版本，除了繁體中文版，還有簡體中文版、英文版、韓文版等，亦有電子書版。厲河透露，在內地的銷情十分理想，曾經在短短一天內售出20萬本書，他正與中東部分國家及印度內的出版社商討在當地出版的事宜，希望將故事推廣到更多地方。

厲河說，暫時未有封筆的想法，因尚未寫到福爾摩斯與宿敵的對決，故事亦未到尾聲，至於打算寫到何時？他笑稱：「寫到讀者不再看為止。」

香港教育城自2003年起，每年舉辦「十本好讀」選舉，讓師生選出心愛的書籍和作家。今屆於小學組中，有4本上榜書籍涉及科學元素。教育城行政總監鄭弼亮指出，科幻類型書本一向受學生歡迎，但亦樂見STEM延伸類型書本受追捧，認為學生閱讀除了可滿足好奇心，亦可更認識科學，一舉兩得。他表示，教育城會考慮舉行將科學及閱讀結合的活動，提升學生學習成效。鄭弼亮又說，以往推理、科幻及搞笑類的書籍較受中小學生歡迎，但近年較特別的題材，例如講解香港建築、精神病等的書都打入十大好讀書榜，反映學生閱讀的喜好趨勢有變化，認為亦有助他們擴闊眼界。

▲ 教育城行政總監鄭弼亮。（林宇翔攝）

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記者：黃悅晴