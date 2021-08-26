【傑出學生】69名學生獲頒香港卓越獎學金　楊潤雄冀得獎者學成歸來後貢獻社會

▲ 教育局局長楊潤雄（前排中）今日（26日）在香港卓越獎學金計劃頒獎禮2021上，聯同香港卓越獎學金計劃顧問甘博文博士（前排右二）和羅寶文（前排右一）、香港卓越獎學金計劃前督導委員會成員鄭基恩（前排左二）及教育局副秘書長李忠善（前排左一）與得奬者合照。（政府新聞處）

教育局局長楊潤雄今日（26日）主持2021年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮。69名學生獲選為第7屆獎學金得主。

楊潤雄在典禮上致辭時表示，教育是培育年青人成為有質素的新一代，對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野的關鍵。獎學金計劃正好體現政府在培養下一代方面的努力。他期望得獎者學成歸來後能善用他們所學到的知識和技能，貢獻社會。

得獎者均在香港完成正規中學教育，當中包括修讀本地及非本地課程的學生。他們將入讀境外知名大學，當中55人升讀學士學位課程，14人則升讀研究院課程。他們升讀的學府除了一流綜合大學外，亦有世界級專科學院。

得獎者選修的學科遍及多個範疇，當中超過一半人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程。其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學及社會科學等。得獎者選修學科的分布情況載於附件。

本屆獎學金計劃共有766名申請人競逐。得獎者除學業成績超著，亦展露超卓的領導才能。由於遴選仍在進行，在頒獎禮後或會有更多申請人獲頒獎學金。截至今日的得獎者名單，已上載至獎學金計劃網頁。

獎學金計劃在2014年11月推出，並自2019／20學年起恆常化。計劃旨在資助本地學生升讀境外知名大學，以期培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的頂尖人才，從而提升香港於全球化知識型經濟環境下作為亞洲國際都會的競爭力。獎學金計劃自推行以來，共有639名學生受惠。詳情請瀏覽獎學金計劃網頁。

責任編輯：曾卓鋒