【上市制度】陳浩濂︰研究在港設特殊目的收購公司上市制度　第三季諮詢市場意見

▲ 陳浩濂指，新股IPO市場集資金額於2020年名列全球第二。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂下午（26日）與數名密歇根大學的學生見面交流。陳浩濂指，證監會和港交所正研究在香港設立特殊目的收購公司上市制度，計劃在今年第三季就具體建議諮詢市場意見。

他又指，為發展香港私募基金業務，第一步當局於去年8月引入了有限合夥基金制度並至今吸引了超過300個基金註冊；第二步，當局已於今年4月在立法會通過為合資格私募基金所分發的附帶權益（carried interest）提供利得稅及薪俸稅寬免；並已向立法會建議，推出制度及措施便利更多已在海外成立的基金遷冊到香港落戶。

陳浩濂提及，香港股市2020年的每日平均成交額達到1295億港元，比2019年增加49%；而新股IPO市場集資金額於2020年名列全球第二，並於過去12年曾七度奪冠。根據國際資本市場協會的統計，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34%。在2020年底香港的資產及財富管理業務的管理資產總值按年上升21%至349,310億港元。在保險業方面，香港的保險密度為世界第二，亞洲第一。

陳浩濂表示，很享受與年輕人的交談，分享他們現時的想法和處境。期間有同學問到他為何會決定離開投資銀行業加入政府，他表示，一直對公共政策也十分有興趣，當年大學畢業回港時都想過投考政務官，但因畢業回港時是5月未有相關招聘，而當時加入了投資銀行後十分喜歡金融市場的工作並發展順遂，所以後來於業界團體、商會、童軍會等不同範疇慢慢開始公共服務，及後參選區議會及加入政府。他說，現時十分享受財庫局的工作，可以自己在金融市場的經驗或知識在政策層面上為金融業界的作出貢獻。

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責任編輯：陳葆琳