【村屋藏毒】租新界偏遠村屋藏逾63公斤可卡因　警方屯門拘捕29歲毒販明日提堂

▲ 陳熾華交代案情。(曾秋文攝)

警方毒品調查科人員昨日(25日)在屯門拘捕一名男子，先後在他於屯門龍鼓灘和元朗八鄉租用的村屋搜出合共63.7公斤可卡因和包裝工具，總值近7,500萬元，疑犯明日將被落案(27日)提堂。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，警方根據線報在昨日(25日)下午3時15分屯門區一間村屋外埋伏，當目標男子離開時上前截查，經查問後將他押到龍鼓灘一間村屋搜查，檢獲2磚、2.1公斤可卡因和一批毒品包裝工具，遂將涉案男子拘捕。其後警員再到元朗八鄉另一間村屋，搜出56磚、61.6公斤可卡因，案中檢獲的可卡因共重63.7公斤，市值約7490萬元。案中被捕疑犯29歲，報稱無業，稍後將落案控以兩項「販毒」罪名，明日(27日)將在屯門裁判法院提堂。

經調查顯示，兩間村屋均屬疑犯租用約3個月，相信販毒集團選擇新界偏遠及人跡罕至的村屋作為毒品儲存倉庫，以逃避警方緝捕。

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記者：曾秋文