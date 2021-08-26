【反制裁】「果斷回應外國干預本港事務」議案通過　曾國衞︰外國勢力不會得逞

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（馮漢柱攝）

建制派議員謝偉俊在立法會會議上，提出無約束力的「果斷回應外國干預本港事務」動議議案，最後以不記名方式獲得通過。政制及內地事務局局長曾國衞強調，外國勢力想借香港作為國家安全缺口，藉以對國家進行分裂顛覆活動的意圖亦絕對是痴心妄想，絕不會得逞。

謝偉俊指，西方國家對香港及國家作出制裁已持續一段時間，惟立法會從未就有關制裁作出任何正式回應。他認為，立法會代表香港市民立場及利益的機關，應就外國在香港法律改革及政制改革的刻意曲解、不當干預、胡亂制裁、及借機炒作等，作出回應。

曾國衞在議案總結發言時表示，面對外國政府不斷的試圖干預，對國家事務不斷指手劃腳，特區政府時刻保持高度警惕，與外交部駐香港特別行政區特派員公署一直保持緊密溝通，確保特區政府對外國的干預情況能夠作出迅速、有效的回應。

他又提及，特區政府一直有主動透過不同的國際媒體就針對香港的不實報道和評論作出解說和澄清。在過去一年， 行政長官和特區政府主要官員、政策局及各駐外經貿辦事處共發出超過560次的新聞稿及報章撰文，主要官員及行會成員更接受國際媒體超過130次訪問，為特區政府的決策作出解說。此外，特區政府主要官員亦積極參與一些國際會議及論壇，主動就香港最新的發展情況作出正面解說。

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記者：陳葆琳