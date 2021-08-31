【十大好讀】《幻愛》電影改編小說成中學生最愛書籍　作者蔣曉薇盼故事給予讀者希望

▲ 蔣曉薇撰寫由電影《幻愛》改編的小說，獲得第18屆「十本好讀」中學生最愛書籍的第1位。（林宇翔攝）

「夜悄悄降臨，為街道譜出與日間不一樣的調子。大街上燈火通明，人羣紛雜，車流如梭，不遠處還有輕鐵在路軌上走過時發出「咔、咔」的聲音。」這段描寫的是屯門夜景，亦是近年大受歡迎的電影《幻愛》同名改編小說的第一個場景描寫。作為少數由電影改編的小說，作者蔣曉薇豐富了男女主角的故事，《幻愛》一作亦成為香港教育城第18屆「十本好讀」中學生最愛書籍的第1位。

蔣曉薇是土生土長屯門人，海濱的人來人往、學生下課後在大興邨穿插的畫面，都是她對屯門的回憶。對屯門剪不斷的情懷，是她答應撰寫《幻愛》--以屯門為主要場景的電影改編小說的一大主因。

我想為我住的地方做一個記錄，因為我對這個社區的感情好細膩、很個人化，我覺得不會找到一個比我更有感受的人去寫這本小說。

蔣曉薇花了6個星期就完成了小說。她說每天要追趕進度十分困難，但更難的是，要從已經成型的電影劇本中，加入屬於她個人的聲音，豐富到故事內容，亦要補充到電影語言以外的東西。她在書中補全了電影着墨較少的女主角葉嵐的成長背景，亦給予男女主角一個圓滿的結局。電影中結局偏向開放式，蔣曉薇說自己不喜歡曖昧不明的結局，又因為希望可以透過文字給予讀者希望，落筆前已問準導演及編劇是否可以改寫結局，

我覺得小說不用呈現一個殘酷的世界，不希望表達出來的訊息，是主角經歷那麼多都不能改變自己。我想給主角們一個改變自己命運的力量，一個勇敢的人經歷跌跌碰碰及失敗，仍然相信努力是會帶來改變。

蔣曉薇不是全職作家，除了創作外，她亦是一名中學老師，在教學時有感本港由電影改編的文學作品很少，可以用作教材的更少，因此寫作時的其中一個目標，是讓讀者感受到，文學作品可以將電影中只得數秒的鏡頭，變成情感細膩的文字表達。在《幻愛》一個章節中，患有精神病的男主角阿樂病發，電影可以透過聲音、色調營造詭譎的氣氛，但只用文字表述就更要花功夫。蔣曉薇說，為了寫出男主角病發時體驗到如幻似真的幻覺，將天上寫成有兩個月亮，阿樂分不清孰真孰假，而彎月就像一把鐮刀追擊男主角。書中另有一幕想描寫阿樂心中的孤獨感，在蔣曉薇想像中，他不是會直接用哭喊去表達傷痛的人，因此就寫到阿樂在家中做掌上壓，流出來的汗從心臟的位置慢慢擴散至全身，用汗水去代替流不出來的淚水。

▲ 蔣曉薇。（林宇翔攝）

《幻愛》不是一本氣氛輕鬆的小說，當中探討了不少沉重的議題，包括精神病、殘破家庭對孩子成長影響等。蔣曉薇說，在寫作時最觸動到她的部分，是關於男女主角的傷痕， 「我覺得每個人都有自己封閉隱密的狀態，如果可以寫出來，讀者會覺得他們有抒發的出口，會覺得有人明白他們的感受、釋放自己傷痛。」

對她來說，文學創作不止是敍述故事，更是她的個人修行，

文學是一種觀察及理解，你在學習跳出自己，去了解其他人，去想像代入其他人的生活，過程都是一種靈性上的操練、對其他人的悲懷，能進入生命的苦痛是我寫作時一個重要任務，去領悟受傷、失衡的狀態，這是我的個人修行。

蔣曉薇一開始創作的契機是想為自己參與的舞台劇作留下紀錄，她說自己不是從小到大都熱愛寫作，更多時是突然燃起的一團火，一股迫切想要留下屬於自己故事的渴望。

會覺得我活着一口氣，我寫不完這個故事，我人生會有遺憾。在創作《秋鯨擱淺》時就是這心態，過馬路都特別小心，驚會遇上交通意外，如果死去就沒有人可以再幫我寫完成故事。

這本書最後寫了3年才完成，她坦言，做作家壓力異常大，每個作品都很耗時、花費心神之外，收入微薄亦是另一主因，要養活自己十分困難。她舉例，一本書賣108元 ，版稅8%，可以賺的錢很少，而在香港可能只可賣到400至500本書。儘管如此，蔣曉薇認為這些都是要付出的代價，

如果你好愛一件事是係不問代價，環境雖然艱難，但不是完全做不到，最後都是看你有多愛，因為愛是不問值不值得，做到的喜悅及滿足感亦很大。

蔣曉薇又說，對香港出版的作品很有信心，尤其近年更是百花齊放，走進書店，會見到很多新晉作家、寫很多充滿香港情懷的作品：「我覺得近年大家都怕會失落關於香港的重要記憶，所以就瘋狂記錄及出版，市民又會瘋狂買，出版業就像放煙花一樣燦爛。」

▲ 教育城早前舉行第18屆「十本好讀」選舉。（林宇翔攝）

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記者：黃悅晴