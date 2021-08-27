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【星級教練】由HotCha拆夥到開設拳擊舞蹈學校　黎美言患情緒病打泰拳紓壓走出低谷

健康 10:54 2021/08/27

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HotCha拆夥後，黎美言患情緒病，靠打泰拳，做運動紓壓走出低谷。

運動有助減壓，緩解情緒。女子跳唱組合HotCha於2014年拆夥，成員黎美言（Winkie）感到迷惘，曾患情緒病兩年，不敢見人。直到再打泰拳，她開始能紓緩壓力，是運動令她走出低谷。目前她既是泰拳教練，亦是拳擊舞蹈學校的老闆。

女子跳唱組合HotCha於2014年拆夥，Winkie（左）頓感迷惘，其後患上情緒病。（經濟日報資料圖片）

Winkie讀大學時踏入娛樂圈，於2007年成為HotCha成員。她憶述，作女團成員時很開心，排舞時覺得自己很有型，很有自信。不過，HotCha在2014年解散，頓失工作，遇上瓶頸，令她陷入人生低潮，經常哭，且暴飲暴食，患上情緒病，並持續兩年，「那段時間沒見人，不敢見人，最後我選擇做運動」，是運動帶她走出陰霾。

Winkie愛上泰拳，並開辦拳擊舞蹈學校，她更說相信自己能打泰拳直至80歲。（IG：黎美言）

自小接觸運動的Winkie，曾參加興趣班，學跳舞游泳。她坦言，以前不會視運動為一個專業，但如今卻以運動營商。2015年，女團拆夥後翌年，她覺得是時候轉型了，遂思考人生可有甚麼突破，在娛樂圈嘗試過後，她想去做生意。同年，她參加ViuTV真人騷節目《G-1格鬥會》與女藝人進行拳擊比賽，並打入決賽。賽後她對拳擊大感興趣，認真鑽研，並考獲泰拳教練牌，於2016年開辦拳擊舞蹈學校。

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Winkie自言愛嘗試新事物，由於喜歡打泰拳及女團的k-pop，故合併兩者，開設學校教人。為何瘋狂愛上泰拳？她說：

因為（運動）能紓緩在娛樂圈的壓力，做生意的壓力。我相信自己能打泰拳直至80歲。

若用一個字形容運動，她會用「拼」字：

運動似人生，一樣要去拼。你要肯去拼，然後相信自己可以，挑戰突破自己。

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由藝人變為老闆，Winkie稱做生意很刺激。若要選一種動物形容自己，她認為自己是小獵豹：

當清楚知道目標，知道要達成後，就會像豹一樣，見到獵物就撲上去，這是打泰拳帶給我的性格。

不過，Winkie仍想延續歌手夢，認為歌手是其終身職業，希望有天重返演藝圈。

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責任編輯：羅嘉欣

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