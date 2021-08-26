【垃圾徵費】區議員指三無大廈衞生情況十分惡劣執行困難　憂街坊不願守規矩

▲ 立法會昨三讀通過垃圾徵費草案。(經濟日報資料圖片)

立法會昨三讀通過垃圾徵費草案，不過，會上不少議員關注舊區三無大廈及法團已不運作的舊區大廈缺乏管理，許多公用地方環境衞生欠佳，促港府加強人手執法以防非法棄置。

根據政府數字，截至2019年10月，全港共有5300幢三無大廈。油尖旺區議員（油麻地南）胡穗珊表示，現時三無大廈的居民「守規矩就自己走去垃圾站掉垃圾，唔守規矩就掉去橙色垃圾筒，塞爆就直接掉係地」，衞生情況十分惡劣。

她指，今年4、5月時食環署在該區推行垃圾收集試驗計劃，每晚6時至10時會於永星里等放置深灰色款的660公升大型垃圾桶收集家居垃圾，計劃推行至今，不少街坊認為時間地點均有限制，十分不便。她坦言，條例實施對於三無大廈而言，可謂困難重重，「擔心到時街坊不願守規矩，繼續周圍搵地方將垃圾胡亂拋棄，與執法人員鬥智鬥力」。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，垃圾徵費政策對於「三無大廈」與鄉郊地區或較難規管，當局應多由教育宣傳著手，提高他們環保回收意識，相信隨著立法一段時間後，市民會逐漸習慣。他又認為當局需要加強執法，即使有漏網之魚，亦不代表法例無用，「俾人捉捉下罰罰下都開始識驚」。他建議，市民未來可在約4,000個獲授權的銷售點購買指定垃圾袋，故對於三無大廈及鄉村居民，政府亦可找指點地點向他們免費派發，讓他們習慣未來同樣需要前往購買。

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記者：洪芷晴