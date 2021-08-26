田北辰生日正日會見特首　竟當面要求林鄭月娥送禮物？

▲ 立法會議員田北辰今日與特首林鄭月娥會面。（田北辰Facebook）

立法會議員田北辰今日會面特首林鄭月娥，就新一份施政報告表達意見。不過，今日71歲正日生日的田北辰，竟然當面要求林鄭月娥送他一份禮物？

田北辰今日在社交網站發帖文，透露自己「與特首交換禮物」，他形容「牛一正日」最重要的慶祝活動，便是將建議書送給林鄭月娥作禮物。

田北辰續指，自己隨即要求特首準備一份禮物，送給他和本港二百萬名長者，即是安排市民接種第三針。他表示，即使接種完兩劑疫苗後，經過一段時間後抗體水平會大幅下降，形容自己便是如此，又提到有其他國家亦正開始有關計劃，希望特首盡快送這份禮物給香港市民。

他又表示，政府亦要努力提高第一針接種率，指有長者向他反映，由政府提供的藥物敏感測試要排到2024年，故希望特首特悉後可盡快處理。

▲ 田北辰亦有在議辦與同事慶祝生日。（田北辰Facebook）

此外，田北辰在帖文中上載相片，透露自己亦有在議辦中與同事慶祝生日。

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