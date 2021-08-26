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【鄭松泰被DQ】劉兆佳︰意料之中　不能再以過往資審準則看待

政治 19:35 2021/08/26

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劉兆佳稱，對於鄭松泰被DQ一點都不感意外。（資料圖片）

原屬當然委員的熱血公民鄭松泰被資格審查委員裁定登記無效，並及時喪失立法會議席和未來5年的參選資格。全國港澳研究會副會長劉兆佳形容是「意料之中」，強調不能再以過去的資格審查標準看待，因為選委會的組成方式和角色已與以往不同。

劉兆佳估計，倒插國旗事件，只是其中一個原因，他指鄭過去言論激進，相信資審會是檢視了熱血公民和鄭松泰過去言行才作出的決定，包括2019年7月1日鄭松泰被指涉幫助示威者破壞立法會一事。劉又認為，即使當初民主派沒有總辭，他們在今次選委會選舉中，亦會被取消資格。

鄭松泰去年接獲選舉主任查詢時，曾就倒插國旗一事道歉，承諾改過遷善，並獲得選舉主任接納，但今次卻未能入閘，被質疑「龍門任搬」，劉兆佳指出，不能再用以前的準則來看資審會的決定，因為要求一定會較以往嚴厲，他解釋，中央要求全面落實「愛國者治港」，現時選委會的組成方式和角色，已與以往不同，必須做到真誠擁護《基本法》，效忠國家和特區，是不折不扣的愛國者。

至於民主派未來的參選空間，劉兆佳期望，有一些沒有政治包袱，願意出來扮演「反對派」角色，尊重現有的憲制框架的人參政。不過，他坦言，現時要做「反對派」的空間有限，「只可以做開明派或改革派，所謂忠誠反對派，亦只是過渡角色。」他續稱，現時並無任何民主派人士，公開表明自己會痛改前非，否認自己過去的所作所為，即使這樣做亦會被支持者拋棄，「這正是他們現在的困局！」

劉表示，民主派要參政，要做好兩件事，一是公開表明會洗心革面，重新出發，二則說服支持者，爭取他們支持，「否則沒有政治前途！」

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記者︰林曉君

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