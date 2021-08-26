【移民潮】個別學校接零星回流插班查詢　津貼小學議會主席：未至於造成回流潮

▲ 津貼小學議會主席胡艷芬證實，有數間津貼小學均接獲學生家長查詢回流插班的申請手續。（資料圖片）

移民潮引伸的學界退學潮持續，但有少數已移民家庭考慮回流香港重新入學。津貼小學議會主席胡艷芬向TOPick表示，數間津貼小學均接獲學生家長查詢回流插班的申請手續，料因未能適應外國環境，其任教學校亦接獲一名已移民英國半年的學生家長查詢，但只屬少數，每間只有一個、半個，未至於造成「回流潮」，另有數間直資學校亦接獲零星臨時撤回移民計劃的插班申請查詢。

教育局早前公布數據顯示，2021/22學年公營中小學在6月錄得5.5萬個剩餘學額，較8個月前、即去年10月增近8,000個，公營小學亦多出5,389個學額空缺，激增74.87%，意味期間有大批學生退學轉往直私、國際學校或移民。

胡艷芬回覆時證實，有數名津貼小學校長均反映近日接獲學生家長查詢回流插班的申請手續，其任教的九龍灣聖若翰天主教小學，亦在6月中接獲一名已於年初退學、移民英國的學生家長查詢，但該名家長當時未有立即遞表申請插班，未知該家庭最終有沒有回流香港。

胡艷芬估計，有意回流的家庭料因未能適應新的居住及讀書環境等，但強調數目不多，「其他學校都係有一個半個，未至於造成一個回流潮。」

直資學校議會主席陳狄安亦表示，他知悉數間直資學校亦接獲零星暫撤移民計劃的插班查詢，但全屬仍未離港、欲臨時撤回移民外國的個案。

陳狄安認為，目前未見學生回流的「大趨勢」，形容過往到外國升學的學生因適應問題而返港的情況普遍，但以前普遍只是學生獨自到外地升學，並非因為舉家移民外國而退學，難料會否出現類似「回流」情況；他又指，現時熱門升學地點如澳洲、紐西蘭仍未開關，退學潮仍未知何時完結。

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記者：馮琪雅