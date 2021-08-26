【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選

▲ 羅健熙又認為，資審委今日不容許鄭松泰入閘，對民主黨將來是否參選一事沒有太大影響。（資料圖片）

資審委今午公布選委會審查結果，鄭松泰被裁定資格無效，更喪失立法會議席；而參選社福界的新思維主席狄思遠及西貢區議會主席周賢明，則成功入閘。民主黨主席羅健熙表示，資審會今次決定與民主黨是否參選，並無太大關係。

羅健熙形容，對鄭松泰無辦法通過資格審查感到有點奇怪，因早前有民主派議員被取消資格時，鄭松泰並無受到影響。他又認為，今次資格審查委員會較以往嚴謹，而實際上亦沒有人能阻止其作出有關決定，形容大家只是「得個知字」。

羅健熙又認為，資審委今日不容許鄭松泰入閘，對民主黨將來是否參選一事沒有太大影響，強調該黨會繼續按自己的選擇行事。他直言：「我一直都在說，不是他們叫我們參選，我們便不參選；亦不是他們不讓我們參選，我們便不參選，亦都不會是這樣。」

他重申，能否通過資格審查，與民主黨決定是否參選，對他而言並非有大關係，強調會留待下月會員大會作決定。

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記者：胡偉明