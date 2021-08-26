  • 30°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 21:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選

政治 20:31 2021/08/26

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

羅健熙又認為，資審委今日不容許鄭松泰入閘，對民主黨將來是否參選一事沒有太大影響。（資料圖片）

資審委今午公布選委會審查結果，鄭松泰被裁定資格無效，更喪失立法會議席；而參選社福界的新思維主席狄思遠及西貢區議會主席周賢明，則成功入閘。民主黨主席羅健熙表示，資審會今次決定與民主黨是否參選，並無太大關係。

羅健熙形容，對鄭松泰無辦法通過資格審查感到有點奇怪，因早前有民主派議員被取消資格時，鄭松泰並無受到影響。他又認為，今次資格審查委員會較以往嚴謹，而實際上亦沒有人能阻止其作出有關決定，形容大家只是「得個知字」。

羅健熙又認為，資審委今日不容許鄭松泰入閘，對民主黨將來是否參選一事沒有太大影響，強調該黨會繼續按自己的選擇行事。他直言：「我一直都在說，不是他們叫我們參選，我們便不參選；亦不是他們不讓我們參選，我們便不參選，亦都不會是這樣。」

他重申，能否通過資格審查，與民主黨決定是否參選，對他而言並非有大關係，強調會留待下月會員大會作決定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明

相關文章

【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
今日 17:29
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
今日 16:08
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等
今日 17:30
【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等

你可能感興趣

【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
今日 17:29
【選委會選舉】2人被裁定提名無效　包括鄭松泰和保險界蔡志堅
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
今日 16:08
【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席
【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等
今日 17:30
【選委會選舉】鄭松泰︰資審會曾參考過往著作及言論　內容涉及主權關係等
香港 羅健熙 民主黨 立法會 政治

最高瀏覽

【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
14:23 2021/08/25
【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
16:59 2021/08/25
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
【慳錢大法】日裔慳家女會計師20年未買內衣褲不用廁紙　傢俬糧食全靠街邊執
16:33 2021/08/25
【慳錢大法】日裔慳家女會計師20年未買內衣褲不用廁紙　傢俬糧食全靠街邊執