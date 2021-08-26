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【自行溝針】骨科及創傷學系教授疑先後接種國藥科興共4劑疫苗　中大醫學院：正了解事件

社會 22:33 2021/08/26

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疫苗接種計劃。(程志遠攝)

新冠疫苗接種計劃進行得如火如荼，再有人隱瞞外地接種紀錄自行「溝針」。有報道指，中大醫學院骨科及創傷學系教授李剛，在內地接種2劑國藥疫苗，回港後再接種科興疫苗，即前後共接種4劑疫苗。中大醫學院表示，現正了解事件，未能作出任何評論，院方了解政府相關的疫苗接種安排，如有需要，會作跟進。

李剛被指於在今年2月及3月在深圳接種2劑國藥疫苗，回港後於5月檢驗自身抗體，認為抗體水平很低，因此於6月在香港接種科興疫苗。他聲稱接種科興疫苗時，中心職員沒有問他有否接種過疫苗。

本港已非首次有人涉隱瞞疫苗接種紀錄，港府早前已曾譴責有關行為，是罔顧他人、極度自私和不負責任，並呼籲市民遵照政府安排接種新冠疫苗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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