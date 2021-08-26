【選委會選舉】界別分組選舉設新安排　啟用電子選民登記冊系統

▲ 選舉管理委員會晚上舉行網上簡介會，介紹最新選舉安排。

立法會早前通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，新一屆選舉委員會選舉將於9月19日舉行，選舉管理委員會晚上舉行網上簡介會，介紹最新選舉安排，包括首次使用電子選民登記冊系等。

資審會合共裁定1496人資格有效，包括325名當然委員、156名經提名產生的委員，以及1,015名界別分組選舉候選人。選舉需要進行投票的界別分組共有13個，總席數共364個。選舉主任已在8月23日抽籤，決定候選人姓名在選票上排列的次序，以及獲分配選舉廣告指定展示位置。

今次選舉設有5個一般投票站及1個在警署設立的專用投票站，投票時間為上午9時至下午6時。投票人或團體選民的獲授權代表，須在發票櫃枱出示香港身份證，及按工作人員指示短暫拉開口罩，工作人員會使用平板電腦掃描投票人成獲授權代表的身份證，然後發出選票。有關投票人或獲授權代表，可在發票過程中以平板電腦看到其姓名、部分身份證號碼和獲發的選票種類。

由於候選人數目眾多，投票人或獲授權代表帶備一張載有他們所選擇的候選人名單或號碼的紙張，方便填劃選票時參考，惟該紙張不可在投票站內向其他人展示，亦須於完成投票後將紙張帶離投票站，否則有可能觸犯選舉法例。

另外，選委會將根據《完善選舉制度條例》優化投票人或獲授權代表輪候領取選票的安排。投票站將會設立一條特別隊伍，供年滿70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士輪候。

為防止新冠肺炎在投票站和點票站散播，選舉事務處規定所有投票站及點票站工作人員進入投票站及點票站前，候選人、代理人和投票人均必須戴上自備的口罩、使用消毒潔手液清潔雙手，以及量度體溫。投票站亦將在每一個發票櫃枱豎立透明防護擋板，以分隔工作人員及投票人。

選舉事務處會在中央點票站內裝設攝錄設施，攝錄中央點票站的實際情況作紀錄，以保障場內秩序。

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記者：陳葆琳