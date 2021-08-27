【公私營協作】醫管局邀骨及內科門診病人至家庭醫生　每次診金50元首階段涉1,000患者

▲ 醫管局宣布，今（27日）起將公私營協作計劃推展至專科門診（鄧凱文攝）

公立醫院專科門診輪候時間長問題一直難以解決。醫管局宣布，今（27日）起將公私營協作計劃推展至專科門診，首階段會邀請1,000名內科及骨科穩定病人，轉介至「普通科門診公私營協作計劃」內近600位家庭醫生跟進；受邀病人須在公院專科門診覆診至少一年，轉介至家庭醫生後，每次就診只須付50元，每年可求醫10至12次。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健透露，今會先向新界西聯網內約100名內科病人發邀請信，至第4季會推展至所有聯網內的骨科及內科病人。應邀病人可自行相關私家醫生，亦可更彈性安排就診時間，陳承諾如已轉介病人病情轉差，可隨時返回原本的專科門診跟進，不會視為新症輪候。

私家醫生每為一名轉介病人診治，每次診症費為303元，其中50元由病人支付、餘下由醫管局支付，藥費則每季120元；被問到參與計劃的私家醫生數量是否足夠，陳僅指，歡迎更多私家醫生參與計劃，希望愈多愈好。

有公立醫院骨科專科醫生指出，一些患有退化性關節炎或肌肉性背痛的病人，其病情均穩定，只需服藥而不用動手術，皆適合轉介至家庭醫生跟進；即使病情突惡化，亦可隨時返回公院專科求診，並指相關模式在外國十分流行。

他又認為計劃可減輕公院醫生負擔及促進公私營合作，估計在公院已覆診一年以上的骨科病人中，約1至2成患者適合轉介；對於1,000個名額是否足夠，他認為計劃屬起步階段，可用作先觀察其成效。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示歡迎，認為家庭醫生有能力處理穩定專科病人，但醫管局應多向病人釋除疑慮，並需確保私家醫生與公立醫生有良好溝通，以實現共同醫治病人。

彭又透露，以其了解，相關計劃明年會推展至精神科，至於有沒有推展至其他專科的時間表，他認為涉及一籃子考量，除了公院專科門診輪候時間，亦涉及私家醫生的反應。他又祈望，如計劃反應熱烈，醫管局應盡快加大相關名額。

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記者：鄧凱文