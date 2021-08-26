【2025全運會】馬會及體院歡迎粵港澳合辦全運會　為本港體育發展帶來正面鼓舞作用

▲ 第14屆全運會香港特別行政區代表團授旗儀式。(資料圖片)

國務院同意廣東、香港、澳門共同承辦2025年第15屆全國運動會，香港賽馬會及香港體育學院對此表示歡迎，會以專業知識及經驗提供全力支持。



馬會表示，粵港澳大灣區發展為國家戰略，2025年第15屆全運會在大灣區舉行充分說明了這戰略的重要性，對此深表認同。馬會相信全運會的舉辦將促進大灣區的合作及融合，並對體育發展帶來正面及鼓舞的作用，期待第15屆全運會於2025年成功舉辦，並樂意透過適當方式，以專業知識及經驗提供全力支持。

香港體育學院主席林大輝博士表示，這件盛事對特區，以至整個香港體育界都是一個非常大的喜訊，對香港在體育普及化、盛事化和精英化的推動有很大幫助。他認為香港可以乘着合辦全運會，更有效融合於大灣區發展，相信港隊於全運會有主場之利，將可以凝聚民心，對香港的團結和凝聚有好的作用。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒