【國安教育】教育局設國民教育網上平台　倡辦五四青年節展覽及抗日勝利日默哀悼念

▲ 教育局發通函提醒學校待國旗法通過後，須每日升掛國旗。（資料圖片）

教育局今日（26日）向全港中小學校長發通函，宣布推出「國民教育一站通」網上平台，整合包括國家安全教育在內的相關資源，並推出新學年的國民教育活動策劃年曆，建議學校在抗日戰爭勝利紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日，以及五四青年節等日子舉行相關學習活動。

通函指出，國民教育是學校課程一部分，亦是學校應有之責，包括促進學生認識國家的歷史文化和國情、《憲法》、《基本法》和國家安全教育涵蓋的概念和範疇。

新設網上資源平台「國民教育一站通」，整合與國民教育相關學與教資源和推廣活動，涵蓋《憲法》、《基本法》及國安教育、國旗、國徽和國歌等相關的資源，支援學與教。

上述平台分別設立「教師專頁」及「學生專頁」，教育局局長楊潤雄在Facebook發文表示，師生可以更便捷方式獲取資訊進行教導和學習，教師可在平台迅速搜尋法律條文、教育局通告、教師專業發展課程、課程資源、學生活動等最新資訊，並靈活運用各項資源，提升教學成效；學生專頁則提供閱讀材料、視頻短片、網上遊戲、虛擬博物館等各式各樣學習資源，讓同學可以從不同面向增進國情認識和了解國家發展情況。

通函亦列出「國民教育—活動策劃年曆」，列舉2021/22學年的國民教育建議活動，全年項目包括在開學禮、國慶日及元旦日等日子，定期升掛國旗及奏唱國歌，並提醒待《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》獲立法會通過後，教育局會就每日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式的事宜向學校發出指示。

其他建議活動包括，分別在今年9月3日中國人民抗日戰爭勝利紀念日及12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日，安排全校師生默哀悼念死難者，抗日戰爭勝利紀念日同時安排學生分享抗日電影觀後感；明年5月4日五四青年節則安排展覽、說故事、演講等學習活動；2022年6月30日《香港國安法》頒布兩周年，介紹《香港國安法》、進行講座、專題研習活動等。

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責任編輯：馮琪雅