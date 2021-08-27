【全日面授】開學前夕暫無學校獲批恢復全日面授　校長：為免行政混亂傾向全校接種率達標始申請

▲ 據悉截至昨日（26日）暫無學校達到7成師生接種率並獲當局批准恢復全日面授課堂。（資料圖片）

9月1日開學在即，據悉截至昨日（26日）暫無學校達到7成師生接種率並獲當局批准恢復全日面授課堂。有中學校長稱為免同步實施全日及半日上課時間表造成混亂，部分學校傾向待全校學生達標才申請，惟部分學校多達三分一中一生未達12歲接種門檻，料其他年級須達8至9成接種率。

教育局早前宣布，倘全校師生完成接種兩劑疫苗比率各達7成，便可申請恢復全日面授課堂，消息指暫未有學校申請獲批。

直資學校議會主席陳狄安表示，暫未獲悉有學校成功申請恢復全日面授，由於學界普遍有三分一至四分一的中一新生未達12歲接種門檻，即其他級別要達到較高接種率，估計「起碼8成先補到」。

雖然個別年級學生達標亦可先局方恢復全日課，陳狄安指，雖然高中生或較易達標，惟部分學校希望待全校同步恢復全日面授，「逐級復好煩，老師唔係淨係教一級，如果同時教中三四五，淨係返到中三五，時間表會好混亂」，倘學校局部恢復全日課，則要同時在不同年級實施全日、半日時間表，分別上網課、實體課，難以實行。

小學亦礙於大部分學生未達接種門檻，恢復全日面授無期，雖然當局容許打齊兩針的個別學生在下午留校進行課外活動，但津貼小學議會主席胡艷芬指，小學難以單獨為數名已打針的學生安排課外活動，「就算有5個打哂針，5個興趣都唔一樣。」盼當局能放寬小學在下午時間進行課外活動及功課輔導等。

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記者：馮琪雅