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【疫苗接種】張宇人倡未打針教職員須停職　教育局重申仍可以定期檢測代替打針

社會 07:00 2021/08/27

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教育局昨（26日）回覆查詢時，重申未接種的教職員仍可以定期檢測代替打針。（資料圖片）

政府要求全港中小學及幼稚園教職員須於9月開學前接種至少1劑新冠疫苗，否則須在公餘時間自費檢測，對於有議員認為當局不應容許教職員以自費檢測代替接種疫苗，提倡因個人理由拒打針者應留家停薪停職，教育局昨日（26日）回覆查詢時，重申月初公布要求教職員接種至少疫苗或定期檢測的安排，可締造健康及安全的學習環境，未接種者仍可以定期檢測代替打針。

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人昨日（26日）在電台節目表示，學生利益不應被老師的接種意願凌駕，認為所有教職員都必須接種疫苗，更提出倘因個人理由選擇不接種，應停職留在家中，相信要在官立及資助學校作出有關安排並不困難，詳情即看：【下一頁】

出席同一節目的直資學校議會主席陳狄安表示，現時大部份學校教職員接種疫苗比率已超過教育局期望的70%保護屏障水平，認為目前暫無需要強制所有學校教職員接種疫苗，並舉例指部分教職員因長期病患或大病初癒等理由而未能打針，認為強制打針未必是好事，盼議員給予教職員空間自行決定。

張宇人並非首度提出強制教職接種疫苗，他曾於前日（25日）在立法會上向食物及衞生局局長陳肇始提出相同建議，並說：「我覺得你（陳肇始）599章有權叫佢唔好返工」，當時陳肇始稱會向教育局反映有關意見，並指出官校教職員接種首劑疫苗比率，在八月中已達83%，認為接種率會慢慢提高。

教育局昨日回覆TOPick查詢時，未有正面回應會否採納有關議員建議，發言人重申，為締造一個健康及安全的學習環境，讓學生安心學習，局方已要求全港學校的全體教職員、其他提供到校服務的人士，及經常出入校園人士，須在9月1日起至少已接種第1劑新冠疫苗，或定期進行新冠病毒病檢測並取得陰性結果；如個別教職員或人士身體情況不允許接種疫苗或就其他原因未接種，便需定期進行上述檢測。

據悉截至昨日（26日）暫無學校達到7成師生接種率並獲當局批准恢復全日面授課堂，有中學校長稱為免同步實施全日及半日上課時間表造成混亂，部分學校傾向待全校學生達標才申請，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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